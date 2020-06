Lavori notturni in viale Strozzi-viale Lavagnini

Ecco i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine: il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici, in Via Pistoiese da lunedì notte in programma lavori di asfaltatura. Due i tratti interessati con chiusure e sensi unici alternati fino a venerdì 12 giugno

Lavori notturni per l'installazione di pannelli informativi in viale Strozzi-viale Lavagnini e il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici. Ma anche ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi in via Pisana, viale Guidoni, viale Ariosto e l'asfaltatura in via Grandi. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi, si inizia lunedì 8 giugno in via Pisana (con divieti di sosta e restringimenti a tratti fino al 26 giugno), viale Guidoni (restringimenti e divieti di sosta nel controviale fino al 13 giugno) e viale Ariosto (restringimenti e divieti di sosta a tratti fino al 13 giugno). Sempre da lunedì 8 giugno sono in programma lavori di asfaltatura sempre a seguito di interventi sui sottoservizi in via Grandi: fino al 12 giugno previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto da via Ulivelli a via Roselli Cecconi. Stessi provvedimenti anche in via Ulivelli e via Roselli Cecconi (tratti). Mercoledì 10 giugno sarà la volta di via Alderotti (restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 18 giugno, via Liberale da Verona-via Bovaventura Berlingheri (sempre restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 21 giugno), via Pulci (restringimenti di carreggiata e divieti di sosta a tratti fino al 16 giugno).

Inizieranno lunedì 8 giugno i lavori di risanamento della pavimentazione in via Pistoiese. L’intervento, che sarà effettuato in orario notturno per fasi successive fino a venerdì 12 giugno, riguarda due tratti: il primo è quello compreso fra i numeri civici 323 e 343 a cavallo di via della Sala, il secondo invece va da via del Fossetto alla rotatoria con via di Brozzi.