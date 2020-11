Lavori in via Pandolfini, l'intervento di Draghi (Fdi)

"Perché sono spariti i cartelli che indicavano il termine dei lavori?"

"I lavori in via Pandolfini sarebbero dovuti terminare il 31 ottobre scorso, ma il tratto tra via delle Seggiole e via del Proconsolo è ancora sbarrato completamente sia ai veicoli che ai pedoni. Non sto ad elencare i disagi che debbono subire sia i residenti che i fruitori delle attività commerciali. Si possono comprendere i ritardi in questo difficile periodo, ma la mancanza di trasparenza no: perché sono spariti i cartelli che indicavano il termine dei lavori? Qui gatta ci cova.

Invito chi di competenza a controllare che i lavori proseguano secondo il calendario concordato nell'appalto, e se ci fossero intoppi si abbia la premura di segnalarlo alla popolazione". Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.