Lavori a Firenze: l'elenco di quelli che iniziano

Ripristini dell’asfalto in piazza Primo Maggio-via di Brozzi e via della Casella-via Massa. E anche la posa di un cavo di fibra ottica in via di Peretola e allacci alla rete idrica in via San Leonardo. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via questa settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Ecco l’elenco.

Via del Podestà: inizieranno oggi lunedì 14 settembre le operazione per la posa di un cavo aereo. Nella prima fase scatteranno divieti di transito e sosta nel tratto tra via Orsini e via Martellini; seguirà la chiusura del tratto da via Martellini a via Barni con anche l’istituzione di un senso unico in Martellini (da via del Podestà a via Barni verso quest’ultima). Poi i lavori si sposteranno con chiusura del tratto via Barni-via dei Cremani. Nell’ultima fase i divieti di transito e sosta interesseranno il tratto via Ser Lapo Gavacciani-via Silvani.

Piazza Primo Maggio-via di Brozzi: si tratta di ripristini definitivi della carreggiata a seguito di interventi sui sottoservizi. Previsti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nella piazza da martedì 15 a giovedì 17 settembre. A questi si aggiungeranno, martedì e mercoledì, i provvedimenti in via di Brozzi, ovvero: la chiusura da via della Nave di Brozzi a piazza Primo Maggio e il senso unico da via della Nave di Brozzi a via di San Rocco.

Via della Casella-via Massa: anche in questo caso sono ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi. Lunedì 14 e martedì 15 settembre sono previsti lavori puntuali con restringimenti di carreggiata in via Massa (tra i numeri civici 40 e 44) e via della Casella (tra i numeri civici 34 e 40). Via della Casella sarà invece chiusa quando l’intervento interesserà il tratto compreso fra i numeri civici 16 e 32/B.

Via Sant’Egidio-via della Pergola-Borgo Pinti-via degli Alfani: lunedì 14 e martedì 15 settembre sono in programma operazioni relative allo smontaggio di una gru edile del cantiere di Santa Maria Nuova Oltre ai divieti di sosta in via Sant’Egidio in vigore nei due giorni, i provvedimenti sono concentrati nella giornata di martedì. Dalle 9 alle 19 sarà chiusa via della Pergola (tra via Nuova dei Caccini e via Sant’Egidio) e vicolo della Pergola (da via della Pergola a fine strada) mentre in Borgo Pinti scatterà un senso unico da via di Mezzo verso via Sant’Egidio. Previsti anche divieti di sosta in via degli Alfani e in via Sant’Egidio.

Borgo Tegolaio: lunedì 14 settembre inizieranno alcuni lavori edili. Per il montaggio del ponteggio la strada sarà chiusa lunedì dalle 9 alle 17 (da via Mazzetta a via dei Michelozzi) mentre in via Michelozzi sarà istituito un senso unico da Borgo Tegolaio verso via Maggio. Questi provvedimenti si ripeteranno una volta la settimana in orario 9-13 nei giorni 18 e 24 settembre, 8 e 15 ottobre. Il 23 ottobre è in programma lo smontaggio del ponteggio con la chiusura in orario 9-17.

Via di Peretola: lunedì 14 e martedì 15 settembre sarà effettuata la posa di un cavo in fibra ottica con chiusura del tratto da via della Villa Nuova a piazza Garibaldi. Previsti inoltre sensi unici in via della Villa Nuova (da via di Peretola a via Primo Settembre) e via Primo Settembre (da via Faccioli a piazza Garibaldi).

Via dei Macci: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 14 e martedì 15 settembre prevista la chiusura del tratto da via Andrea del Verrocchio a piazza Sant’Ambrogio.

Via Pierluigi da Palestrina: da lunedì 14 settembre saranno effettuati alcuni lavori edili. Per il montaggio del ponteggio fino al 18 settembre saranno in vigore divieti di transito e di sosta nel tratto via del Ponte alle Mosse-via delle Porte Nuove. Stessi provvedimenti per lo smontaggio in programma il 21 e 22 settembre.

Via Guicciardini: per un trasloco con scala aerea lunedì 14 settembre dalle 1.30 alle 5.30 la strada sarà chiusa da via dello Sprone a piazza Pitti. Previsti anche un divieto di transito in piazza Pitti (da via dei Marsili a via Guicciardini), il senso unico in via dello Sprone (da via Toscanella a via Guiccardini).

Via Barni: per un cantiere edile da lunedì 14 settembre sarà istituito un restringimento di carreggiata con un senso unico nel tratto via Martellini-via Silvani verso via Martellini. Termine previsto 28 ottobre.

Via della Dogana: per la sosta di un camion betoniera martedì 15 settembre in orario 6-11 sarà in vigore un restringimento di carreggiata a cavallo del numero civico 10.

Via San Leonardo: inizieranno mercoledì 16 settembre i lavori di rifacimento di allacci alla rete idrica. La strada sarà chiusa da via di Belvedere a via Schiapparelli fino al 25 settembre.

Via Jervis: mercoledì 16 settembre è in programma un trasloco. In orario 7-19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via Sbrilli a via Barbieri. Sarà inoltre istituito un senso unico in via Srbilli da via Jervis verso via Morandi.

Borgo Pinti: da venerdì 18 settembre prenderanno il via lavori edili per il rifacimento del tetto di un edificio. Per il montaggio del ponteggio lunedì e martedì la strada sarà chiusa da via Nuova dei Caccini a via di Mezzo con l’istituzione di sensi unici in via Nuova dei Caccini (da Borgo Pinti verso via della Pergola), via di Mezzo (da via Fiesolana verso Borgo Pinti) e Borgo Pinti (da via di Mezzo a via Sant’Egidio). Stessi provvedimenti saranno istituiti il 13 e 14 novembre per lo smontaggio di un ponteggio.

Via dei Cerretani: per un intervento edilizio con piattaforma aerea dalle 21 di venerdì 18 alle 6 di sabato 19 settembre la strada sarà chiusa tra via Zannetti e via dei Conti. Ulteriori provvedimenti sono previsti in via Zennetti (senso unico da via Cerretani verso via dei Conti) e via dei Conti (senso unico da via Zannetti a via dei Cerretani).

Per quanto riguarda Publiacqua, ecco alcuni cantieri che si aprono sulla rete idrica di Firenze che potrebbero avere effetti sul traffico locale:

- via di Camerata (altezza civico 1), lavori con autospurgo con restringimento carreggiata fino al 14 settembre;

- via di Ricorboli (altezza civico 20), nuovo allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 19 settembre.