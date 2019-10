Lavoratori della Sanità: per i sindacati in Toscana ne mancano 1500

Comunicato unitario di Cgil, Cisl e Uil: “Al di là dei proclami della Regione ci aspettiamo risposte certe e soluzioni coerenti con quanto sottoscritto a suo tempo. L'accordo di 8 mesi fa è rimasto lettera morta"

“E’ rimasto lettera morta l’accordo sulla sanità sottoscritto 8 mesi fa con il presidente Rossi e l’assessore Saccardi, che impegnava la Regione a trovare nel tavolo regionale soluzioni contrattuali omogenee per i lavoratori della sanità toscana, dopo la riorganizzazione del sistema sanitario toscano del 2015.” La denuncia arriva dai segretari generali regionali delle Funzioni Pubbliche Cgil, Cisl e Uil, Bruno Pacini, Marco Bucci e Mario Renzi.

I ritardi nelle assunzioni di personale nelle aziende sanitarie toscane stanno producendo una situazione di progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro degli operatori; anche sulla stima dei fabbisogni del personale, i direttori generali hanno fin qui ignorato i necessari confronti sindacali in sede aziendale. Da una stima dei sindacati ancora mancano circa 1500 lavoratori considerando tutti i profili professionali.

“Omogeneità contrattuale vuol dire anche omogeneità di condizioni di lavoro oltre che salariale” dice Marco Bucci, segretario Fp-Cisl. I ritardi nel rispetto dell'accordo, viceversa, fanno sì che ancora non si riesca nemmeno ad analizzare in maniera congiunta e trasparente tali differenze che hanno pesanti ripercussioni sulla qualità dei servizi e sulla tenuta degli stessi.”

“A questo- sottolinea Bruno Pacini, segretario Fp-Cgil – si aggiunge la scelta non condivisa di inserire in Toscana il volontariato nel sistema dell'emergenza urgenza, decisione che è rigettata nel metodo e nel merito dalle nostre categorie.”

“La mancanza di presa in carico di politiche contrattuali omogenee fa sì – aggiunge Mario Renzi, segretario Uil-Fpl- che il clima interno alle aziende sia sempre peggiore, e se la presidenza della Regione e l'assessorato alla salute non si faranno carico rapidamente di queste problematiche il risultato sarà da un lato un grave volta faccia agli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo e dall’altro un peggioramento della tenuta dei servizi.”

Nell'intesa del 25 febbraio 2019 Regione e sindacati si davano delle priorità che, unendo i bisogni dei lavoratori e quelli dei servizi, avviavano un percorso per dare quindi due tipi di risposte; tempi lunghi ed eccessi nell'interpretare i vincoli di legge rischiano di disconoscere da parte della Regione il contenuto dell'accordo, che al momento della sottoscrizione venne definito ambiziosamente da Rossi ‘Patto sociale regionale per la salute’.

“Al di là dei proclami della Regione – concludono Pacini, Bucci e Renzi – ci aspettiamo risposte certe e soluzioni coerenti con quanto sottoscritto a suo tempo: ne va del futuro della sanità nella nostra regione e della coerenza sul rispetto degli impegni presi”.