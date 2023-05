L'Audace Galluzzo conferma mister Latini

L'Audace Galluzzo non perde tempo. A due giorni dalla sfortunata partita contro la Settignanese, che costata al club gialloblu l'eliminazione dai Play off di Prima Categoria Toscana girone E, il presidente Franco Angelozzi, il Vicepresidente Franco Tanini e il Direttore sportivo Paolo Pazzi hanno preso una decisione importante e nel segno della continuità: la conferma di mister Daniele Latini alla guida della Prima Squadra.

Franco Tanini, storico Direttore sportivo della società fiorentina, spiega: "Abbiamo confermato il mister Daniele Latini per la Prima categoria, visto il suo operato non solo professionalmente ottimo ma anche perché si è dimostrato persona seria e capace. Visto inoltre che siamo riusciti a ricostruire un buon gruppo sia dal lato serietà sia dal lato qualitativo arrivando alla finale play off. Abbiamo fatto molto bene e siamo usciti per sfortuna sbagliando anche un calcio di rigore. La conferma di Latini arriva anche se - prosegue Franco Tanini - le aspettative della società per l'impegno profuso erano di arrivare a vincere perlomeno la finale regionale. Con alcune modifiche, se necessarie, d'accordo con il mister cercheremo di riprovarci per il prossimo campionato. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, giocatori, staff, tifosi e società per l'impegno profuso", conclude Tanini.

"Ripartire da una base - sottolinea il tecnico gialloblu appena confermato - è spesso e volentieri più utile rispetto a rivoluzionare sempre le carte. È chiaro che cercare di dare continuità non è così scontato. Ci vogliono gli incastri giusti e unità di intenti".