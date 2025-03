Lastra a Signa: il 25 marzo il Nuovo Testo unico del Turismo

Il 70% dei turisti si concentra sull’1% del territorio e l’overtourism sta cambiando le città. Prosegue e si arricchisce con nuove tappe il tour ideato dalla Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo per incontrare gli operatori del turismo che vogliono saperne di più sulla nuova legge regionale in materia.

Anche Lastra a Signa si prepara ad accogliere l’evento: martedì 25 marzo 2025 alle ore 10:30, presso la Pro-Lastra Caruso in Via Armando Diaz 116, la responsabile dell’area turismo di Confcommercio Toscana Laura Lodone illustrerà le novità introdotte dal Testo Unico regionale del Turismo, che ridefinisce profondamente alcuni contenuti della disciplina.

“Accogliamo con favore l'iniziativa di Confcommercio – sottolinea il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso - andare sui territori per spiegare e illustrare i vari aspetti della Legge è un metodo interessante per tener aggiornati gli associati su disposizioni che gli operatori devono applicare nelle proprie strutture. Il Testo Unico sul turismo è una legge innovativa a livello nazionale che tutela il patrimonio toscano a favore di un turismo più sostenibile e rispettoso del territorio e delle sue peculiarità”.

“Il Governo in questi giorni ha impugnato la Legge, ritenendo incostituzionale in particolare la norma che consentirebbe ai Comuni ad alta densità turistica di introdurre limiti agli affitti brevi – spiega la responsabile del turismo di Confcommercio Toscana Laura Lodone - ma, fino a conclusione dell’iter sul giudizio di legittimità, la Legge è in vigore e gli operatori del settore sono tenuti ad osservarla”.

L'evento del 25 marzo è aperto a tutti gli operatori del turismo, dalle strutture ricettive ai gestori di affitti turistici, ma anche agli amministratori locali e ai professionisti interessati a comprendere l'impatto della normativa e le opportunità che essa offre.

La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi compilando il form online o contattando la referente di zona della Confcommercio Valentina La Malfa: 055 2036977 – v.lamalfa@confcommerciofiar.it .L'incontro rientra in un tour più ampio organizzato da Confcommercio nelle province di Firenze e Arezzo per supportare gli imprenditori del turismo. Dopo Lastra a Signa, sarà la volta di Montaione giovedì 27 marzo, alle ore 14.30 nella sala comunale.