L'Ascoli sabato 7 dicembre allo stadio ‘Castellani’

La squadra marchigiana resta a Genova. Stamane allenamento defaticante

EMPOLI– Gara di Serie B al ‘Castellani’ sabato pomeriggio 7 dicembre, alle 15, è in programma Empoli-Ascoli.

Cambio di programma per i bianconeri, in ritiro da venerdì scorso per preparare al meglio le tre trasferte consecutive di Salerno, Genova ed Empoli. La squadra, che stamane sarebbe dovuta partire per Pisa, è rimasta in Liguria a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la Toscana e soltanto venerdì pomeriggio si muoverà in direzione Empoli.

Questa mattina Mister Zanetti ha impegnato i titolari della sfida del Ferraris in una seduta defaticante, tutti gli altri in una sessione tecnico tattica a porte chiuse.