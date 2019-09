Lascito testamentario solidale: i notai ne parlano ad Arezzo

Incontro pubblico dalle 16 alle 19 di venerdì 13 settembre

Un incontro pubblico per spiegare il lascito testamentario solidale. Ad organizzarlo è il Consiglio Notarile di Arezzo che, dalle 16.00 alle 19.00 di venerdì 13 settembre, incontrerà cittadini e associazioni presso la propria sede nella Galleria Casentino per illustrare una pratica sempre più frequente tra persone che, a prescindere dalla situazione economica, scelgono di sostenere una buona causa lasciando una parte della loro eredità a favore di organizzazioni, enti, fondazioni o onlus. Il 13 settembre sarà la Giornata Internazionale dei Lasciti Solidali e il Consiglio Notarile di Arezzo ha promosso questo incontro proprio per diffondere la cultura di questo istituto.