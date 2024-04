L’artigianato teatrale in mostra al Mida

Firenze, 27 aprile 2024 - Artex- Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, partecipa all'88^ edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino al 1 maggio, con stand artigiani, laboratori, convegni e mostre.

Artex allestisce e coordina, in accordo con Firenze Fiera (organizzatore di Mida), il padiglione Cavaniglia, che ospita spazi commerciali caratterizzati da produzioni di tipo contemporaneo, con attenzione alla ricerca sia nella forma che nei materiali, collettive, nazionali e internazionali, di promozione e commercializzazione di prodotti delle creazioni contemporanee, mostre d’immagine dedicate all’artigianato artistico da vari punti di vista.

Artex promuove inoltre alcune iniziative speciali.

“La Mostra in mostra” è una suggestiva esposizione dedicata all’artigianato nel mondo del teatro. L’Archivio storico della Regione Toscana, in collaborazione con l’Archivio storico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Cerratelli fanno rivivere – con un allestimento contemporaneo work in progress a cura di Artex e Danae Project- un importante evento della Mostra dell’Artigianato: l’esposizione del 1942, al Parterre di Firenze, dei modellini di piazze e palazzi che negli anni Trenta del Novecento erano state scenografie cittadine di opere liriche.

Quell'anno, in pieno periodo bellico, la Mostra dell’Artigianato ospitò alcuni padiglioni dedicati ai mestieri artigiani del teatro. Dieci anni prima, nel 1932, si era tenuta a Firenze la prima Fiera dell’Artigianato, evento importantissimo sulla produzione artigianale toscana. Nel 1933 era nato a Firenze anche il Maggio musicale fiorentino, manifestazione artistica annuale di opere liriche, balletti, concerti. Ben presto entrambe le manifestazioni avrebbero avuto un rilievo nazionale e internazionale.

Quest’anno, nella terza edizione dell’esposizione “La Mostra in mostra”, la Regione Toscana e il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino hanno deciso di rievocare quella importante occasione di oltre ottanta anni fa, dando all’evento lo stesso titolo di allora: “I mestieri artigiani nel teatro”. La mostra ruota intorno ai modelli che provengono dall’archivio storico del Maggio: le “macchine teatrali” che evocano alcuni dei principali allestimenti che avevano segnato i primi dieci anni del Maggio a Firenze.

“Abbiamo voluto dare alla mostra dell’Artigianato un contributo sul piano culturale di ciò che significa artigianato a Firenze e in Toscana. Questa mostra viene dagli archivi della Regione Toscana in collaborazione con quelli del Maggio musicale fiorentino. Sono esposti modelli provenienti dai nostri archivi dei principali palazzi ed ambienti fiorentini elaborati da maestri artigiani, ad esempio Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, mentre il Maggio musicale propone i modelli dei costumi che hanno caratterizzato la costruzione delle scene in questi decenni. Tutte queste proposte, in questo bellissimo scenario, danno il senso di come l’artigianato si esprima, in Toscana, in tanti ed affascinanti modi diversi” afferma il presidente della Regione Toscana, che ha partecipato alla presentazione.