L’approvazione del bilancio consolidato 2019 nel Consiglio comunale di Firenze

Convocato in videoconferenza, con diretta sul canale YouTube, lunedì 30 novembre. Che farà il Movimento Cinque Stelle? Confermerà il voto favorevole espresso nei giorni scorsi in Commissione Sviluppo economico?

Il Consiglio comunale, presieduto da Luca Milani, è convocato per lunedì 30 novembre alle 9,00, con prosecuzione pomeridiana, e termine previsto intorno alle 20,00 con pausa tra le 13 e le 14,30. I lavori potranno essere seguiti sul canale YouTube.

Dopo le comunicazioni e le domande d’attualità verrà affrontata la delibera dell’assessore Federico Gianassi sull’approvazione del bilancio consolidato per il 2019 e, a seguire, l’approvazione della delibera dell’assessore Federico Gianassi sull’ultima variazione di bilancio e gli Ordini del Giorno collegati alle due delibere. C'è attesa per capire se il Movimento Cinque Stelle confermerà l'orientamento espresso in Commissione Sviluppo economico martedì scorso. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi infatti ha votato a favorevole alla proposta di delibera 519/20.

Si tratta del bilancio consolidato 2019. Un conto economico che vale 39,9 milioni di euro, e nello stato patrimoniale totalizza un attivo di oltre 5 miliardi ed un patrimonio netto su 2,9 miliardi. Il documento, approvato dalla giunta all'inizio di novembre, contiene l’aggregazione dei risultati dei principali enti partecipati e controllati dal Comune rappresentati da due fondazioni - il Maggio ed il Teatro della Toscana - sette società controllate tra le quali il gruppo Alia, Casa, Ataf, Mercafir, Sas, Silfi, e 19 società partecipate come Centrale del latte, Afam, Publiacqua, Cet e il gruppo Toscana Energia.

E' assolutamente inconsueto che un esponente dell'opposizione voti a favore di un documento così importante per l'amministrazione comunale. Masi poi non è stato l'unico ad aver apprezzato il documento redatto dall’assessore al bilancio Federico Gianassi. Anche un altro esponente dell'opposizione, l'ex candidato sindaco del Centrodestra Ubaldo Bocci si è astenuto al momento del voto martedì scorso.