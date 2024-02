Siena, 14 febbraio 2024 – Da una parte le sfide dell’Intelligenza Artificiale, dall’altra la morsa degli algoritmi tra utenti sempre più dipendenti dai social e colossi del web padroni dei big data. Il leone e la gazzella ovvero il tentativo di mettere regole e la corsa dell’innovazione tecnologica con le normative e come contraltare l’Intelligenza Artificiale divenuta popolare a partire dal 2023.

Tratta di questo il saggio di Daniele Magrini “L’anno dell’Intelligenza Artificiale” (primamedia editore) che verrà presentato in anteprima venerdì 16 febbraio alle ore 17.30 nella sala storica della Biblioteca degli Intronati di Siena. A dialogare con l’autore, saranno Marco Gori, direttore del Laboratorio IA all’Università di Siena, e Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia. Modera Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati.

Il libro è un reportage giornalistico in presa diretta attraverso il quale l’autore, giornalista da sempre attento ai temi dell’innovazione tecnologica, analizza il 2023, l’anno dell’Intelligenza Artificiale preceduto il 30 novembre 2022 con il rilancio di Chat GPT. Dal primo sciopero contro Chat GPT a Hollywood, che ha visto marciare compatti sceneggiatori e attori famosi al primo summit mondiale sull’Intelligenza Artificiale, a Bletchley, alle porte di Londra dove Alan Turing decrittò i codici dei nazisti; dalla prima legge al mondo sull’Intelligenza Artificiale varata l’8 dicembre 2023 dall’Unione Europea, alla prima denuncia, a fine dicembre, sempre contro Chat GPT e il suo “collega” Copilot, ad opera del New York Times per violazione del copyright: la gente ha iniziato ad interrogarsi sull’I.A. diventata oggetto della domanda delle domande: farà bene o male a un mondo che di problemi ne ha già così tanti?

Parte proprio da quei primi mesi stralunati, a cercare di comprendere i segreti di un fenomeno in continuo cambiamento, intoscana.it e le emittenti Toscana Tv, Siena Tv e Radio Siena.

Dopo gli inizi al settimanale Nuovo Corriere Senese, che ha diretto per tre anni, e ai quotidiani Corriere di Siena e Corriere di Arezzo, per 18 anni ha lavorato alla Nazione, partendo dalla redazione di Siena fino alla sede centrale di Firenze, dopo aver guidato le redazioni di Grosseto, Umbria, Pistoia e Prato. È autore di alcuni libri-inchiesta sui media, come “Sbatti il web in prima pagina” e “È l’algoritmo, bellezza!” e sulla pandemia, con il titolo “Il potere del virus”. Tre le opere di narrativa: “Prima o poi”, “L’ultima trasmissione della notte”, “Unghie assassine”. Ha raccontato la bellezza della sua città in “Siena e le terre senesi - Le 101 meraviglie” e la passione del Palio in: “I guerrieri del Palio”, “Il Palio verso dove?”.