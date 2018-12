“Laika, una bataglia vinta”: il racconto di una lotta

Lunedì 19 presentazione del libro di Federico Giuliani, alle ore 17.00, alla Biblioteca Comunale E.Balducci di Tavarnelle

Il volume ripercorre le battaglie sindacali legate alla lunga e complicata vicenda del trasferimento dell'azienda produttrice di autocaravan dall’area industriale di Sambuca (Tavarnelle) al Ponterotto (San Casciano), attraverso le testimonianze di alcuni protagonisti, raccolte dal giovane scrittore Federico Giuliani.

A presentarlo insieme all'autore ci saranno i Sindaci di Tavarnelle, David Baroncelli, e di San Casciano, Massimiliano Pescini, il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi, Alessandro Corti, ex delegato Fiom in Laika, la Professoressa Franca Maria Alacevich (docente di Sociologia del Lavoro alla Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze) e Stefano Fusi, ex sindaco di Tavarnelle, moderati da Massimo Galantini della Fiom Cgil Firenze.

Per Daniele Calosi: "Questa estenuante vicenda racchiude in sé una lotta che ha visto marciare compatti, sotto la stessa bandiera tutti i soggetti coinvolti e l’intera comunità chiantigiana per superare le difficoltà legate alla burocrazia e alle preoccupazioni ambientali, e garantire la continuità di quelli che allora erano 300 posti di lavoro e oggi sono diventati 500. Siamo riusciti così a coniugare il valore del lavoro con lo sviluppo ed il rispetto del territorio, a dimostrazione che lottando insieme è possibile cambiare lo stato delle cose.

L'ingresso è aperto a tutti e durante la presentazione sarà possibile acquistare copie del libro edito da Sicrea.