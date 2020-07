L'aeroporto di Firenze ha tutte le autorizzazione ad operare?

M5S ha presentato un’interrogazione ai ministri dell'Ambiente e dei Trasporti per avere risposte sullo status autorizzativo

Il senatore M5S Gianluca Ferrara ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e dei Trasporti per avere risposte sullo status autorizzativo dell’aeroporto fiorentino. Tra i quesiti sottoposti ai ministri interessati anche quali siano attualmente gli aeri abilitati a operare nell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Al senatore toscano preme conoscere i motivi per i quali è stato impedito ai comitati locali di cittadini di prendere visione degli atti in possesso di Enac relativi all’autorizzazione a operare tutt’ora in vigore dello scalo fiorentino. “Bisogna fare luce su queste circostante per garantire i cittadini sulla regolarità delle procedure e sulla trasparenza delle amministrazioni interessate”, ha dichiarato Ferrara “.

Ciò che ci preme verificare – spiega Silvia Noferi, candidata alle elezioni regionali in Toscana nella circoscrizione di Firenze – è se attualmente a Firenze si voli in sicurezza o meno. Da anni si registra una preoccupante omertà ai danni dei cittadini della Piana fiorentina e dei comitati locali, le cui richieste di accesso agli atti vengono respinte con motivazioni inaccettabili e i cui esposti al Presidente della Repubblica finiscono sepolti in un cassetto. È ora di finirla. Non chiediamo la luna, solo il massimo della trasparenza su un sito che, è notizia di ieri, il governo continua incomprensibilmente a ritenere strategico”.

“L’altro interrogativo – aggiunge Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana – è quello relativo alle opere di contenimento del rumore, disposte dal Ministero dell’Ambiente in fase di Via e mai adottate. È il momento di avere risposte chiare sullo stato dell’arte attuale, prima di pensare ad ampliamenti, nuove piste o chissà che altro”.