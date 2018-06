Ladro nella tenuta Ferragamo: nello zaino un rubinetto

Durante la perquisizione trovata una telecamera da esterni

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno ha denunciato a piede libero un 23enne italiano originario del bolzanese, censurato e domiciliato da tempo nel comune di Reggello, per furto in abitazione e furto aggravato.

Il giovane è stato sorpreso mentre usciva dalla tenuta “Ferragamo” con indosso uno zaino contenente un rubinetto nuovo, asportato da una casa in costruzione ubicata nei pressi. A seguito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche una fototrappola (una telecamera per videosorveglianza da esterno), rubata in un bosco giorni prima, come ammesso dal fermato.

Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati in attesa di identificare i legittimi proprietari, mentre per il ragazzo scatterà una nuova denuncia.