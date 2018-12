Ladri inseguiti dai Carabinieri: si nascondono tra le spine

Avevano una torcia, un cilindro e due punte di grosse dimensioni per trapano elettrico, guanti, sacchi di plastica, piede di porco e due cacciaviti

I Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato due soggetti che, mentre percorrevano a piedi, verso le ore 19:00 via Padule, alla loro vista si davano alla fuga, rifugiandosi nei campi adiacenti.



I militari dell’Arma, dopo una lunga ricerca sono riusciti ad individuare i due che si erano nascosti dentro un folto cespuglio di spine. Si tratta di un 36enne e di un 35enne entrambi albanesi e conosciuti alle Forze dell’Ordine.



I successivi accertamenti hanno permesso in rinvenire nella loro disponibilità una torcia, un cilindro per trapano elettrico, due punte di grosse dimensioni per trapano elettrico, guanti intela, sacchi di plastica neri, un piè di porco e due cacciaviti.



Tutto il materiale e stato posto sotto sequestro.