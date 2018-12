Ladri a bordo di una vettura rubata: l'inseguimento finisce in una scarpata 

Dal centro di Campi Bisenzio si è protratto fino alla località Capalle

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, appositamente intensificati nel week-end, i Carabinieri della Compagnia di Signa, la scorsa notte, si sono imbattutti in un'autovettura rubata a Sesto Fiorentino qualche giorno fa che viaggiava a forte velocità.



Ne è nato un inseguimento che dal centro di Campi Bisenzio si è protratto fino alla località Capalle allorquando l’autista del mezzo inseguito ha perso il controllo finendo in un fossato dopo un volo di circa 4 metri, distruggendo il veicolo. I militari notavano uscire dal mezzo due persone che si dileguavano nelle campagne circostanti aiutati dal buio e dalla presenza di un piccolo corso d’acqua.



All’interno del veicolo, sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti foto-dattiloscopici, sono stati rinvenuti ricetrasmittenti, attrezzi da scasso ed alcune borse semi-lavorate certamente provento di furto. Sono in corso gli accertamenti del caso.