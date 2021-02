Laba, riparte l'attività di "Posted Project", il "Museo vetrina"

Domani, alle 15, l'inaugurazione del progetto, negli spazi di via Finlandia 10. Visibile h24 un olio su tela che affronta il tema della “sospensione”

FIRENZE, 17 FEBBRAIO 2021 - Riparte “Posted Project”, il progetto espositivo promosso dal Dipartimento di Pittura della Laba di Firenze che sfrutta la vetrina-museo di via Finlandia per mettere in mostra opere inedite degli allievi, selezionate di volta in volta dai docenti. Domani, giovedì 18 febbraio, alle 15, sarà esposta l'opera “La finestra…il quadro”, realizzata dalla studentessa Sarah Piergiovanni. Classe 1999, originaria di Arezzo, Sarah è diplomata in Scienze umane e attualmente frequenta il terzo anno di Pittura della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze.

Quello che presenterà al pubblico di passanti è un olio su tela: un dittico che pone al centro dell'attenzione il tema della sospensione. “La sospensione è la chiave che dà vita al dialogo fra questi due elementi, dato che hanno bisogno l'uno dell'altro per esistere”. L'installazione resterà visibile h24 fino al 4 marzo prossimo, nei locali del Dipartimento di Arti visive di via Finlandia 10.

“Posted Project” è coordinato dal docente Fabio Cresci e nel corso dell’anno alternerà esposizioni e installazioni di vario tipo. Un'opportunità preziosa, per tanti allievi, di farsi notare, mettendo letteralmente in vetrina lavori che riflettono talenti, abilità e sogni professionali.

CHI È LABA? – La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da 20 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design. Disponibili anche due corsi di 2° livello: in Interior Design e in Cinema e Audiovisivi.

https://laba.biz/

info@laba.biz