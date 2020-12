"La vittoria con la Juve deve essere un punto di partenza"

Cesare Prandelli "Auguri ai tifosi viola per il 2021"

Il tecnico viola Prandelli fa gli auguri ai tifosi (e non solo in questo tempo di Covid) alla vigilia del nuovo anno

VIDEO. Il tecnico viola Cesare Prandelli, lombardo ma ormai fiorentino di adozione, con un video sul media ufficiale del club ha fatto gli auguri ai tifosi. "Quasi imbarazzante parlare del 2020 - ha detto tra l'altro Prandelli -... l'augurio è che ci si possa presto ritrovare tutti al Franchi... Adesso saremo giudicati in base a quella partita.. mi auguro che sia un punto di partenza. L'augurio particolare è per quelle persone che sono state e stanno veramente male, ho amici che sono da tanto tempo in ospedale".

I viola in questi giorni si stanno allenando in vista della gara di domenica prossima 3 gennaio alle 15 contro il Bologna al Franchi.