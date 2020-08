La Versiliana prosegue anche a settembre

Incontri ed eventi tra il consueto spazio Caffè e il nuovo spazio incontri “Agorà” di Tonfano

Marina di Pietrasanta (LU) _ La Versiliana non si ferma con la fine di agosto. La Fondazione guidata da Alfredo Benedetti, visto il successo e l'ottimo andamento della 41° edizione del Festival ha deciso di prolungare anche in quest'ultima coda di estate, la propria attività programmando incontri ed eventi anche a settembre in accordo con il Comune di Pietrasanta.

Due saranno le location nelle quali si svolgeranno gli appuntamenti : fino al 6 settembre resterà infatti aperta l'area del Festival della Versiliana che ospiterà come di consueto i celebri incontri e un convegno allo spazio Caffè intitolato a Romano Battaglia con una coda nel week end dell' 11, 12 e 13 settembre in cui la Versiliana ospiterà la sempre attesa mostra mercato “Country e Garden show”. Ma gli appuntenti firmati Versiliana proseguiranno per tutto il mese trasferendosi anche sul palco del nuovo spazio incontri “Agorà” di Tonfano, recentemente recuperato, riammodernato e riallestito proprio grazie all'impegno della Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, proponendo incontri, presentazioni di libri oltre ad eventi per bambini.

“L'edizione 2020 – spiega il Presidente Alfredo Benedetti – è stata per la Versiliana un'edizione molto positiva che è andata oltre quelle che erano le incertezze e le prudenziali previsioni iniziali. Sia gli appuntamenti al Caffè che gli eventi teatrali sono stati fin dall'inizio della stagione costantemente frequentati da un pubblico numeroso, attento, ordinato e molto rispettoso. Le formule di spettacolo che abbiamo scelto per questa edizione della Versiliana sono state ben calibrate sulla base delle norme vigenti in materia di distanziamento sociale e sulla base della nuova rimodulazione degli spazi. Questo ci ha consentito di gestire le affluenze con serenità e sicurezza. La Versiliana 2020 ha rappresentato una preziosa valvola di sfogo per tantissime persone, che hanno potuto qui ritrovarsi per assistere ai nostri eventi e condividere al tempo stesso in un ambiente rinnovato e piacevole una ritrovata socialità vissuta in maniera assolutamente ordinata e rilassante in sintonia con lo spirito che da sempre contraddistingue il nostro Festival.

Questa grande serenità con cui siamo arrivati alla fine di agosto ci consente oggi di fare un passo in più e ci ha dato la spinta per programmare attività anche nel mese di settembre, in attesa della stagione invernale di prosa al Teatro Comunale di Pietrasanta su cui stiamo già lavorando e che si inaugurerà in un teatro finalmente rinnovato e più funzionale grazie alla sensibilità del Sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dell'Assessore ai lavori pubblici Francesca Bresciani.”

Entrando nel dettaglio degli eventi di settembre la Fondazione Versiliana ha già confermato per il primo settembre, nel canonico orario pomeridiano, un incontro sul tema della riforma costituzionale con esperti di questo argomento di grande attualità e per il giorno successivo un incontro sul binomio salute e alimentazione con la nutrizionista Evelina Flachi. Il giorno 4 settembre il Caffè proporrà la presentazione del libro ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ scritto a quattro mani da Simone Bachini, Giornalista di ‘Italia 7’ e Fabrizio Mandorlini, Giornalista e scrittore intervistati da Federico Conti.

Nei giorni 5 e 6 settembre il palco del Caffè de La Versiliana ospiterà invece un convegno promosso dall'Arcidiocesi di Pisa sull'Eccidio di Sant'Anna di Stazzema che vedrà tra i relatori i professori Massimo Salani, Anna Guidi e Stefano Sodi, il dottor Lorenzo Alessandrini, lo storico Giuseppe Vezzoni e Mons. Don Danilo D'Angiolo.

Lo spazio incontri “Agorà” di Tonfano ospiterà invece in orario serale ( ore 21.00) eventi per le famiglie e presentazioni di libri. Martedì 1 settembre ci sarà infatti lo spettacolo per bambini “magia sotto le stelle” dei “I senza nome”, il giorno 3 settembre l'incontro con la ginecologa e terapeuta sessuale Anna Ghizzani con cui si parlerà di menopausa, benessere e salute nell'età del cambiamento, venerdì 4 la presentazione del libro “Viareggio Venere Acerba”, antologia di poesie e racconti di Giuliano Bimbi curata dalla giornalista Beatrice Fornaciari del Corriere Fiorentino e sabato 5 lo spazio si animerà di nuovo con un evento per bambini con le bolle di Simona Pieraccini. Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di settembre. Il programma completo sarà presto on line sul sito del Festival La Versiliana www.versilianafestival.it