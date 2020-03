La Toscana guarda al futuro e dà il via ai digital labs

L'iniziativa digitale della Giunta regionale per la promozione turistica

La Toscana guarda al futuro e di fronte alle contingenze attuali dà il via ai “digital labs”, laboratori digitali pensati quali strumenti di attuazione del Testo unico del Turismo, rivolti agli operatori e lavoratori del turismo e ai quali è possibile partecipare on line. I seminari saranno attivi da ora fino ad aprile, periodo in attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alle nuove misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus Covid 19.

Toscana Promozione Turistica, Regione Toscana, in collaborazione con le associazioni di categoria del turismo, proseguono nel proprio lavoro per non interrompere il percorso di collaborazione avviato sui territori con #TuscanyTogether e che, con diverse modalità e strumenti, in questo caso con la creazione di una piattaforma di dialogo virtuale, vogliono mantenere e anzi aumentare il grado di interazione tra i diversi attori del sistema turistico studiando, approfondendo, ma soprattutto restando uniti e facendo squadra per essere preparati e pronti a ripartire.



Dal 18 marzo e fino al 16 aprile, dal lunedì al giovedì alle ore 15, sarà possibile seguire i web conference della durata di circa 1 ora ciascuno, 15 appuntamenti suddivisi in 5 moduli. Registrarsi è semplice, attraverso il sito www.toscanapromozione.it dove è presente il calendario dei seminari on line che tiene conto di diversi temi e affronta, con i responsabili delle policy affiancati da esperti del settore, argomenti circa le destinazioni territoriali, le strategie da attuare per la promozione oppure come commercializzare la propria offerta, ma anche analisi di mercato, tendenza della domanda e come raggiungere nuovi potenziali visitatori.

"Avevamo già strutturato incontri rivolti alle categorie e agli operatori turistici -dichiara Francesco Palumbo direttore di Toscana Promozione Turistica- e, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo deciso di proseguire nel nostro lavoro di attuazione del metodo #TuscanyTogether, utilizzando metodi alternativi per ottimizzare questo momento di contrazione per l’intero indotto. L’obiettivo è quello di fare squadra, fronteggiando l'emergenza, perché vogliamo essere pronti al meglio come sistema turistico nei prossimi mesi, quando il mercato dovrà ripartire e dovremo capire gli scenari del turismo. Gli strumenti di accompagnamento e comunicazione a distanza sono un ottimo metodo che ci permetterà di continuare il lavoro iniziato e di attuare la nuova governance sul turismo".

“Non dobbiamo abbassare la testa – afferma l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – e anzi dobbiamo cercare di gestire la situazione sanitaria tutti insieme con dei sacrifici che dovremo fare per poter tornare il più presto possibile a una vita sociale normale. Normalità da cui poi potrà discenderne una ripartenza dei consumi e del turismo”.

La registrazione on line sarà possibile collegandosi al sito toscanapromozione.it direttamente dalla home page.