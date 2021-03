La tesi di laurea si discute nella Sala consiliare

Succede a Bagno a Ripoli e Castelfiorentino, dove i comuni organizzano e offrono gratuitamente la modalità telematica

La disponibilità della sala consiliare per la discussione delle tesi di laurea è una soluzione adottata in vari Comuni in seguito alla particolare situazione di emergenza sanitaria, che ha disposto anche nelle Università la sospensione delle attività didattiche o curriculari in presenza, incluse appunto le sedute di laurea.

Irene, 22 anni, cittadina ripolese iscritta alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Bologna, sarà la prima studentessa a discutere la propria tesi di laurea nella Sala consiliare dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in palazzo comunale a Bagno a Ripoli.

L’appuntamento, in programma il pomeriggio di giovedì 11 marzo, inaugura ufficialmente la possibilità prevista dal Comune per i laureandi alle prese con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria di utilizzare i locali del municipio (la Sala consiliare o altri luoghi di pubblica fruizione) per il coronamento della propria carriera universitaria. Una possibilità nata grazie alla mozione presentata nell’ultima seduta del Consiglio comunale dal Partito Democratico e dalla lista civica “Cittadini di Bagno a Ripoli”, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche. Fin da subito, la risposta dei laureandi è stata positiva con numerose richieste di utilizzare gli spazi comunali per la discussione e la proclamazione.

Il servizio, totalmente gratuito, è riservato ai cittadini ripolesi e sarà garantito esclusivamente nei periodi di permanenza in fascia Gialla o Arancione. Per fare richiesta è necessario scrivere all’indirizzo mail sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it oppure telefonare ai numeri 055.6390209/218/211. Il regolamento comunale prevede la presenza, al momento della discussione, di un massimo di 30 persone distanziate tra familiari e parenti stretti, in ottemperanza alle norme anti-contagio contro il Covid-19. Gli studenti dovranno impiegare il proprio computer per collegarsi con la Commissione di laurea e potranno usufruire della connessione wi-fi del Comune. Nel caso in cui la Sala consiliare fosse occupata per impegni istituzionali, il Comune metterà a disposizione altri spazi pubblici.

“Siamo felici e orgogliosi – dice il sindaco Francesco Casini – di ospitare in palazzo comunale, e in luogo simbolico come la Sala consiliare, la casa della nostra comunità, i giovani studenti a cui la pandemia preclude purtroppo la discussione della laurea in ateneo. Un momento che ricorderanno per tutta la vita, un traguardo cruciale per la loro formazione, che adesso potranno condividere con i propri cari nel rispetto delle norme di sicurezza. Stanno già arrivando numerose richieste e cercheremo di soddisfarle tutte nel rispetto delle regole anti-contagio. Un ringraziamento al Consiglio comunale che si è espresso favorevolmente all’unanimità e ai proponenti per questa bella opportunità. In questo momento così particolare, mi fa piacere che il Comune sia sempre più percepito come un luogo “di casa” per i nostri cittadini”.

Via libera anche dalla Giunta di Castelfiorentino alla possibilità concessa agli studenti residenti di poterle discutere nella Sala Consiliare del Municipio. In modalità telematica, ma alla presenza di familiari amici: con la solennità e l’atmosfera, dunque, che è richiesta in questo momento così importante nella vita di ciascun studente.

L’utilizzo della sala consiliare è completamente gratuito e per poterne usufruire basta farne richiesta (almeno quindici giorni prima della data fissata per la discussione) alla segreteria del Sindaco (0571.686316; sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it).

Per ragioni di sicurezza, ogni studente dovrà essere automunito di PC con collegamento autonomo alla rete internet. Alla discussione potranno assistere familiari e amici, fino a un massimo di venti persone, nel rispetto di tutte le norme di prevenzione sanitaria vigenti (uso corretto mascherina, rispetto distanziamento sociale, ecc…). Al termine della discussione, nella sala del consiglio non potranno svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo strettamente necessario.

“Negli ultimi tempi – osservano il Vicesindaco, Claudia Centi e l’Assessore alla Scuola, Francesca Giannì - abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni da parte degli studenti di Castelfiorentino affinché potessero usufruire di uno spazio pubblico per poter discutere in modalità telematica la loro tesi di laurea, essendo un evento pubblico che di solito viene condiviso come un momento di gioia con i propri familiari e gli amici più cari. Al fine di poter dare una risposta a questa esigenza, abbiamo pertanto messo a disposizione la Sala del Consiglio, affinché i laureandi del nostro Comune possano farlo in totale sicurezza. Mi auguro che sia di buon auspicio per un brillante esito finale del loro percorso di studi”.