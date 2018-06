La Statua di Folon torni alla rotonda dell'Obihall

Il Consiglio comunale approva mozione per riposizionarla sul lungarno Aldo Moro

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione, presentata dalla presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani che, ritenuto importante adoperarsi per scongiurare che opere importanti come la statua di Folon vivano situazioni di precarietà, con gravi ripercussioni sia culturali che artistiche per la città con il rischio di perdita di identità invita l'amministrazione comunale ad adoperarsi affinché “L’uomo della Pioggia” sia ricollocata nella rotonda davanti all’Obihall quanto prima, dando indicazioni agli uffici per creare le migliori condizioni possibili per la messa in sicurezza dell’opera.