Politica

La sindaca parlerà su Montedomini ma non necessariamente subito

La maggioranza: "Richiesta posticipata, non respinta"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 Luglio 2026 18:19
La sindaca parlerà su Montedomini ma non necessariamente subito

Un comunicato stringato per dire che la sindaca Sara Funaro parlerà sulla vicenda Montedomini, ma non necessariamente subito.

“Assicuriamo i capigruppo della minoranza che la maggioranza che guida questa Amministrazione è compatta. La richiesta di una comunicazione, da parte della Sindaca, su Montedomini non è stata respinta ma posticipata. Siamo disponibili a confrontarci, tanto che è già stata concordata la commissione controllo sul tema”.

Queste le dichiarazioni del capogruppo PD Luca Milani, della capogruppo AVS – Ecolò Caterina Arciprete, della capogruppo Lista civica Funaro Sindaca Michela Monaco.

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