La sindaca parlerà su Montedomini ma non necessariamente subito

Un comunicato stringato per dire che la sindaca Sara Funaro parlerà sulla vicenda Montedomini, ma non necessariamente subito.

“Assicuriamo i capigruppo della minoranza che la maggioranza che guida questa Amministrazione è compatta. La richiesta di una comunicazione, da parte della Sindaca, su Montedomini non è stata respinta ma posticipata. Siamo disponibili a confrontarci, tanto che è già stata concordata la commissione controllo sul tema”.

Queste le dichiarazioni del capogruppo PD Luca Milani, della capogruppo AVS – Ecolò Caterina Arciprete, della capogruppo Lista civica Funaro Sindaca Michela Monaco.