Cronaca

Cascine del Riccio, necessario chiudere il ponte

Ci sono evidenti segnali di deterioramento della struttura. Come cambia il traffico

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 Luglio 2026 18:52
Cascine del Riccio, necessario chiudere il ponte

CASCINE DEL RICCIO (FIRENZE) - Domani mattina venerdì 24 luglio scatterà la chiusura di Ponte a Iozzi. La circolazione sul ponte sul torrente Ema da dicembre era già fortemente limitata con un senso unico alternato solo per veicoli inferiori ai 35 quintali: provvedimenti disposti a causa di alcuni evidenti segnali di deterioramento della struttura. In questi mesi è stata effettuata una serie di analisi e indagini che si è conclusa con la redazione di una VAL (Verifica accurata) di livello 4 della sicurezza. Da questa relazione, trasmessa oggi agli uffici, è emersa la necessità di chiudere il ponte.

Da stanotte saranno disposte le deviazioni, e dalle 7 di domani scatterà lo stop al transito di veicoli e pedoni. I primi potranno utilizzare come alternativa la viabilità del bypass di Cascine del Riccio; gli uffici sono a lavoro per la progettazione di interventi provvisori per garantire il passaggio per pedoni e biciclette. Per quanto riguarda i lavori strutturali, vista la presenza di una viabilità alternativa, l’intenzione è quella di effettuare una manutenzione straordinaria per trasformare il ponte in una passerella ciclopedonale. Una soluzione che consentirebbe un intervento più rapido e meno impattante su una struttura che, pur in mancanza di un vincolo diretto, ha più di 70 anni e per la quale devono essere seguite le procedure previste dal Codice dei beni culturali. 

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