La sesta edizione di Arcobaleno d'Estate

Ieri sera l'inaugurazione al Giardino delle Rose di Firenze

All'ora del tramonto, si è aperto ufficialmente “Toscana Arcobaleno d’Estate 2018”, con un aperitivo al Giardino delle Rose, in viale Giuseppe Poggi a Firenze.

E' stato il primo evento di un nutrito programma organizzato dalla Regione Toscana, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Ente Bilaterale Turismo Toscano, Anci, il media partner QN-La Nazione e la collaborazione di Confcommercio, con l’obiettivo di offrire ai turisti e ai toscani una kermesse di richiamo per valorizzare il territorio in occasione dell’avvio della stagione estiva. Arcobaleno d'Estate quest'anno avrà come tema “La prima cosa bella”.