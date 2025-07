La scuola primaria di San Donato in Poggio si farà

BARBERINO TAVARNELLE, 24 luglio 2025. La scuola di San Donato in Poggio si farà. La giunta regionale ha inserito nella proposta di variazione di bilancio, che sarà discussa in Consiglio regionale la prossima settimana, le risorse necessarie a realizzare la scuola primaria della frazione di Barberino Tavarnelle. Si tratta di un contributo del valore di 2,4 milioni di euro, assegnato a favore del Comune.

“Ringrazio di cuore il presidente Eugenio Giani che, in pochi mesi, ha individuato una soluzione concreta e tracciato una strada sicura – dichiara il sindaco Baroncelli – il provvedimento della giunta regionale, che mi auguro possa essere accolto e approvato in forma definitiva dal Consiglio regionale nei prossimi giorni, è l’ennesima prova di una governance di prossimità che mette la politica al servizio dei bisogni delle comunità, che non si tira indietro di fronte alle difficoltà, le affronta, le governa, sa stare vicino e al fianco dei cittadini e delle cittadine, soprattutto delle nuove generazioni”.

“Nonostante le tante avversità riscontrate, - precisa - il fallimento della ditta esecutrice dei lavori che ha causato la perdita del finanziamento del Pnrr e le complicazioni burocratiche che ne sono seguite, la scuola primaria di San Donato in Poggio vedrà la luce. C’è una comunità intera che, come e quanto l’amministrazione comunale, crede che questo investimento vada attuato e sia necessario in quanto luogo dell’educazione fondamentale per la tenuta e la coesione sociale della frazione”.

“L’abbiamo cercata, voluta, abbiamo lottato con fermezza e determinazione – insiste - per dare concretezza alla visione di una scuola accogliente, sostenibile, moderna, aperta al territorio, ne abbiamo condiviso il ruolo e le funzioni con i cittadini e le cittadine e il mondo della scuola, e adesso finalmente la realizzeremo”. La scuola primaria di San Donato in Poggio sarà finanziata con le risorse che la Regione Toscana ha appena stanziato per un importo complessivo pari a 2,4 milioni di euro.

“Voglio esprimere tutta la mia gratitudine tiene a dire - al Presidente Giani, all’assessora Serena Spinelli, ai consiglieri regionali Cristiano Benucci e Fiammetta Capirossi che si sono spesi in prima persona, partecipando alle iniziative intraprese fino al Consiglio comunale aperto organizzato a San Donato per illustrare e condividere con la comunità le fasi del percorso e gli intoppi dipesi dal fallimento della ditta esecutrice che ha fatto naufragare sia la progettazione individuata tramite bando ministeriale sia i fondi statali del Pnrr. Voglio ringraziare la deputata parlamentare Simona Bonafè che ha preso a cuore la nostra vicenda sin dall’inizio del percorso e non ha mai smesso di affiancarci e sostenerci in questa lunga battaglia”.

“Nella nostra complessa vicenda – conclude - ha prevalso la buona politica: quella che sa ascoltare, sa intercettare i bisogni e sostenerli, sa fare. Ha prevalso l’interesse collettivo che è tutto ciò per cui ogni giorno ci impegniamo, ci adoperiamo e sentiamo di dover lavorare per esprimere al meglio il ruolo che siamo chiamati a rappresentare. Voglio ringraziare il consiglio di frazione e le associazioni di San Donato in Poggio e rivolgere un particolare ringraziamento alla giunta comunale di Barberino Tavarnelle, alle assessore e agli assessori, senza i quali non sarei in grado di raggiungere alcun obiettivo, piccolo o grande che sia”.