La scomparsa di Roberto Colaninno

FIRENZE, 19 agosto ‘23 - E' di oggi la scomparsa all’età di 80 anni dell’imprenditore tra le figure di primissimo piano nel mondo dell’industria italiana. Il suo nome è legato alla Toscana e in particolare a Pontedera, per l’acquisizione di Piaggio avvenuta nel 2003, di cui era tuttora presidente e amministratore delegato.

Il gruppo sotto la sua guida dai primi anni duemila si è sviluppato notevolmente diventando il più grande costruttore europeo di scooter e moto e uno dei principali player mondiali in questo settore, senza tralasciare investimenti in robotica e in ricerca sulla mobilità del futuro.

Nella sua recente visita in Toscana, ricevuto dal presidente Giani e alla presenza del figlio Matteo Colaninno, vicepresidente del Gruppo Piaggio, il presidente della Repubblica del Vietnam Vo Van Thoung aveva espresso personalmente il ringraziamento alla Toscana per l’attività della Piaggio presente in Vietnam con un importante stabilimento.

“Ci lascia Roberto Colaninno, Presidente e Ad della Piaggio. Un illuminato imprenditore che mancherà non solo alla sua famiglia ma anche ai tanti che ne hanno conosciuto le indiscusse capacità di visione e leadership” Così il presidente Eugenio Giani alla notizia. “Saremo sempre grati – ha concluso il presidente Giani- per il rilancio che ha dato ad una storica azienda con salde radici in Toscana.

“Abbiamo perso un grande imprenditore e manager che ha segnato la storia economica del nostro Paese. Con lui se va non solo un grande collega, ma un uomo d’impresa dotato di una straordinaria vivacità e visione internazionale, capace di intuizioni geniali e di una coraggiosa lungimiranza, che ha dato un contributo fondamentale al rilancio del Gruppo Piaggio. È’ stato un protagonista del made in Italy che porta nel mondo l’eccellenza del nostro saper fare e la bandiera del nostro paese. Di lui ricordo il nostro comune impegno nel Consiglio di amministrazione di Banca Toscana e la sua lucida capacità di analisi. Siamo vicini al dolore della famiglia”. Il presidente di Confindustria Toscana e Confindustria Firenze Maurizio Bigazzi ricorda a nome di tutti gli industriali toscani Roberto Colaninno.

E al ricordo del presidente degli industriali toscani si unisce quello del presidente dell’Unione Industriale Pisana Andrea Madonna: “Imprenditore di grandissimo profilo, un protagonista in molteplici campi dell’industria” dice Andrea Madonna presidente dell’Unione Industriali Pisana, “che ha dato un grande impulso al rilancio di tutti i marchi del Gruppo Piaggio e ha sempre creduto nel valore dell’associazionismo, dando un importante supporto anche alla crescita dell’Unione Industriale Pisana”.