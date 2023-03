Firenze, 8 marzo 2023 – Da oggi la Ronald McDonald Family Room di Firenze è pronta ad accogliere famiglie con piccoli pazienti ricoverati e le mamme in gravidanza a rischio all’interno della Maternità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi. La nuova struttura di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald – inaugurata lo scorso 22 dicembre - è dedicata alla Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia, struttura del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale, che conta il più alto numero di nascite e di ricoveri per neonati con bassa e bassissima età gestazionale della Regione Toscana.

“Una giornata speciale quella dell’8 marzo, perché si celebrano tutte le donne e perché proprio nella stessa data, dieci anni fa, è stata inaugurata l’altra struttura di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald già presente in città: Casa Ronald Firenze”, ha commentato Nicola Antonacci, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald. “Il nostro obiettivo è quello di supportare le realtà ospedaliere pediatriche e i reparti materno-infantili d’eccellenza in Italia e dare un aiuto concreto alle famiglie e ai bambini in condizioni di disagio e, con due strutture nella Regione Toscana, possiamo davvero donare serenità a chi deve affrontare lunghi percorsi terapeutici e ha bisogno di un sostegno non solo clinico ma anche psicologico”.

La Family Room, con uno spazio di 215mq, 3 camere, una zona living con cucina attrezzata e un’area dedicata allo smartworking, offrirà secondo le prime stime ogni anno la possibilità di pernottamento a oltre 100 famiglie e a più di 150 il beneficio dei servizi diurni. Numeri che vanno a sommarsi a quelli di Casa Ronald che, dal 2013, ha ospitato 1.532 famiglie. Solo nel 2022, sono oltre 200 le famiglie che hanno trovato accoglienza presso Casa Ronald Firenze, più di 500 persone in totale provenienti per circa il 27% dalla Toscana e, per il restante 73%, da altre 16 regioni italiane, tra cui Sicilia, Umbria e Calabria o da altri paesi europei.

La Ronald McDonald Family Room Firenze va ad aggiungersi alle tre già presenti sul territorio italiano: quella di Milano, struttura aperta nel dicembre 2020 presso l’Ospedale Niguarda, quella di Bologna all’interno dell’Ospedale S. Orsola e la struttura di Alessandria, nell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo.