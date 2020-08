“La rete, web, social…”: martedì 11 agosto, alle ore 21.30, nel Castello di Monteriggioni

L'appuntamento sarà condotto dall’attrice Daniela Morozzi, in Piazza Roma

Monteriggioni- Si intitola “La rete, web, social…” il talk show condotto dall’attrice Daniela Morozzi in programma martedì 11 agosto, alle ore 21.30, nel Castello di Monteriggioni, in Piazza Roma. L’appuntamento vedrà come ospiti il sindaco e l’assessore alla cultura di Monteriggioni; Fabio Viola, Gamer - Designer e presidente dell’Associazione TuoMuseo; Gionata Salvietti, docente di ingegneria robotica presso l’Università degli Studi di Siena; Andrea Volterrani, sociologo e docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, e Alessandra Belardini, direttore Divisione investigativa Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno. La serata sarà allietata dalla musica di Giacomo Rossi.

Il talk show ruoterà attorno allo sviluppo delle tecnologie digitali e alle conseguenti trasformazioni dell'organizzazione sociale contemporanea attraverso alcuni spunti di riflessione dedicati a reale e virtuale fra aspetti positivi e negativi. Nel corso della serata, gli ospiti approfondiranno insieme a Daniele Morozzi l’evoluzione della rete, la modifica della quotidianità, il contrasto fra diffusione della cultura e fake news; il controllo delle persone; la tecnologia utile e la gamification, intesa come l’utilizzo in contesti non ludici di elementi mutuati da giochi e tecniche di game design con diffusione di messaggi e contenuti positivi.

Informazioni

Gli appuntamenti sotto le stelle nel Castello e nelle frazioni andranno avanti fino a settembre e sono promossi da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello” si lega alla kermesse cinegastronomica “Sagra del Cinema” ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale. Per informazioni e prenotazioni, consigliate per gli appuntamenti nel Castello di Monteriggioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.