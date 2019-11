La rata condominiale è dovuta se ho appena acquistato?

Un onere si trasmette da venditore e acquirente di un immobile?

Buonasera,

ho trovato la sua mail su internet cercando fra amministratori che possono rispondere liberamente. Spero mi possa aiutare, in ogni caso, grazie lo stesso. Le spiego: quest'anno ho acquistato immobile presso cui ero in affitto, esattamente a Giugno 2019. Prima ero affittuario sempre presso lo stesso appartamento. Come affittuario si paga una rata condominiale, mentre come proprietario so che è più alta. Non appena comprato l'appartamento, l'amministratore ha fatto il riparto delle rate come proprietario per anno in corso, e mi ha addebitato una parte di rata anche con scadenza il 30/4 in cui non ero ancora proprietario ma affittuario. Ora, ha ragione lui ad addebitarmi quella parte di rata in cui non ero ancora proprietario, oppure non devo pagare niente in quanto quella parte addebitata l'ha già pagata l'ex proprietaria?

Grazie mille

Al momento dell atto di vendita la parte venditrice doveva aver provveduto al saldo delle quote di propria competenza, sia relative alla proprietà che alla conduzione, e rivalersi su di lei per quest'ultime. Solo accordi tra le parti avrebbero potuto prevedere pattuizioni diverse.

Spero di essere stato chiaro