La pulizia delle scale è insoddisfacente

E' possibile pulire in autonomia le parti condominiali di transito personale?

Buongiorno,

vorrei avere il seguente chiarimento se possibile.

In assemblea si è deliberato di affidare la pulizia delle scale condominiali a una ditta esterna. La loro opera non è soddisfacente.

E’ possibile per me lasciare che gli altri condomini continuino ad affidarsi a questa società di pulizie e io pulisca invece in autonomia le parti condominiali sulle quali transito? E’ necessaria una nuova delibera assembleare?

Grazie per la disponibilità

Cordiali saluti

Salve,

la cosa più semplice sarebbe sostituire l'attuale ditta con altra che effettui il servizio in modo soddisfacente, attraverso delibera assembleare.

Altra soluzione: gli altri potrebbero continuare a servirsi della medesima ditta e lei in autonomia, il tutto attraverso delibera assembleare. Comunque preciso che ritengo più soddisfacente la prima ipotesi.

Saluti