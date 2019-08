La prossima settimana Stanley Tucci a Firenze per un documentario della CNN

Presenterà Searching for Italy, un programma in cui spiegherà al pubblico USA come è cambiato il nostro paese in questi anni

Da bambino ha vissuto a Firenze per un anno, negli anni '70, quando il padre, Stanley Sr., che era un insegnante d'arte, studiava scultura nella città del David. L'attore e regista statunitense tornerà a farci visita martedì prossimo per realizzare un programma televisivo intitolato "Searching for Italy", un documentario in cui spiegherà al pubblico USA come è cambiato il nostro paese di recente.

Il padre di Stanley Tucci era di Marzi, in provincia di Cosenza e la madre di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Ma Stanley è nato e cresciuto a New York, dove si è diplomato alla State University. Tucci aveva già lavorato in Toscana 20 anni fa, per la precisione a Montepulciano, dove erano state girate alcune scene di Sogno di una notte di mezza estate, il film di diretto da Michael Hoffman, adattamento cinematografico dell'omonima commedia teatrale di William Shakespeare, in cui l'attore newyorkese interpretava il personaggio di Puck.