Presentazione online del volume lunedì 14 dicembre, alle ore 17:00

La Biblioteca Roncioniana è lieta di segnalare la presentazione del volume "La primavera della democrazia. Il 1849 a Prato e in Toscana" (Nerbini 2020) che si terrà on line lunedì 14 dicembre, ore 17.00.



Introdotti da Leonardo Meoni, Archivio di Stato di Prato, parleranno del volume i curatori, Andrea Giaconi, Coordinamento toscano dei comitati per la promozione dei Valori risorgimentali, Giovanni Pestelli, Biblioteca Roncioniana, e Gabriele Paolini, Università degli Studi di Firenze.



L'evento, a cura dell'Archivio di Stato di Prato, rientra nel calendario di un "Autunno da sfogliare" edizione 2020 del Sistema Bibliotecario provinciale Pratese.



Questo il link per seguire l’incontro: https://meet.google.com/zvk-xndc-ekz

codice riunione: zvk-xndc-ekz