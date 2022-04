25 aprile, Giani a Sant'Anna di Stazzema con la presidente del Senato Casellati

"È un 25 aprile di unità e di bando alla retorica. È inevitabile il parallelo con quello che anche oggi nel 2022 si sta vivendo in Ucraina nel cuore dell'Europa". Lo ha detto il presidente Eugenio Giani che ha accolto la presidente del Senato Elisabetta Casellati per le celebrazioni del 25 aprile a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio nazifascista in cui nel 1944 persero la vita 560 persone.

video Toscana Notizie