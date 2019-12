La presentazione del nuovo allenatore viola, Mister Giuseppe Iachini

Fotografie di Alessandro Zani

Grande partecipazione di operatori dei media alla conferenza stampa. Alla guida tecnica un uomo legato a Firenze e alla Fiorentina

Oggi pomeriggio alla Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini.

Il nuovo allenatore della prima squadra è nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964. Ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese.

Il nuovo tecnico viola dirigerà domani il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori. L’obiettivo è dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso per scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite delle prossime settimane.