La “Pisa Half Marathon” corre per le strade della città

Domenica 11 ottobre un segnale di ritorno alla normalità

Pisa, 07 ottobre 2020. Domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 12.30, si svolgerà la quattordicesima edizione della “Pisa Half Marathon” che prevede la partecipazione di duemila atleti. La manifestazione, organizzata dall’associazione sportiva Leaning Tower Runners in collaborazione con l’associazione Per Donare la Vita onlus, promuove la donazione degli organi e dei tessuti a scopo di trapianto, sostenendo le famiglie delle persone sottoposte a trapianti.

«Ringrazio gli organizzatori – sostiene il sindaco Michele Conti - che in questo periodo difficile hanno comunque voluto organizzare la mezza maratona. Un compito non facile a causa dell’emergenza sanitaria. Però temo che dovremo convivere con questo virus ancora a lungo e dobbiamo impegnarci per rendere vive le nostre città senza farle piombare in un lockdown perpetuo che rischierebbe di mettere in crisi tutte le attività e il tessuto economico. Auspico che tutto si svolga per il meglio, vista anche la presenza di molti medici nel comitato organizzatore che hanno curato in modo particolare l’aspetto della sicurezza sanitaria».

«La Mezza Maratona in programma domenica prossima è la dimostrazione che nel rispetto delle regole e grazie alla determinazione degli organizzatori è possibile creare iniziative di questo genere, anche nel momento difficile post-lockdown in cui ci troviamo per mandare un segnale di ritorno alla normalità», ha detto il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Gennai.

«A luglio abbiamo ritenuto ci fossero le condizioni per far svolgere in sicurezza la manifestazione e abbiamo deciso di farla – spiega Ugo Boggi dell’organizzazione -. Siamo contenti se possiamo dare un segnale di ripartenza alla città, anche se non è questo il nostro scopo. Il nostro contributo non sarà considerevole ma simbolicamente pensiamo che possa essere importante».

Nell’occasione della “Pisa Half Marathon” saranno adottati diversi provvedimenti temporanei di modifica al traffico veicolare e sosta.

Domenica 11 ottobre questo sarà il percorso della gara: partenze (ore 9.00 – 9.30 – 10.00 – 10.30) da via C. Matilde - viale delle Cascine - attraversamento Aurelia - San Rossore – Sterpaia -via Aquile randagie - via delle Lenze - via Perin del Vaga - via Vecelio - via dell’Argine - via Gentile da Fabriano - ponte del Cep - via 2 Settembre - via Conte Fazio - Porta a Mare - L.no Sonnino - L.no Gambacorti - via Mazzini - via D’Azeglio - piazza Vittorio Emanuele II –via B. Croce - piazza Toniolo - via Bovio - L.no Galilei - Ponte di Mezzo - L.no Pacinotti - via Curtatone e Montanara - via S. Frediano - piazza dei Cavalieri - via Consoli del Mare - via Carducci – via Fedeli - via C. Maffi - via Camozzo - piazza Arcivescovado - piazza Duomo.

Variante percorso della “10 km”: da viale delle Cascine svolta su via del Capannone fino a via delle Lenze, a seguire stesso percorso fino a Lungarno Gambacorti, svolta a sinistra sul Ponte di Mezzo, a seguire stesso percorso fino all’arrivo.