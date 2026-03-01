'La nascita della moda in Italia. Firenze 1951' di Eva Desiderio

C’è un momento preciso in cui l’Italia ha iniziato a parlare al mondo attraverso la moda. Era il 1951, la location palazzo Torrigiani, e Firenze diventava la prima capitale dello stile italiano, aprendo la strada al successo internazionale del Made in Italy.

A quella stagione è dedicato “La nascita della moda italiana. Firenze 1951”, il nuovo volume dei Libri della Buonanotte del Gruppo Duetorrihotels, che sarà presentato il 4 marzo all’Hotel Bernini Palace, nel cuore storico della città. All’incontro sarà presente l’autrice Eva Desiderio, giornalista e firma storica del giornalismo di moda italiano che da anni racconta il sistema fashion, il Made in Italy e le sue evoluzioni industriali e culturali, con uno sguardo che intreccia analisi economica, sensibilità estetica e profondità storica.

DIECI ANNI DI STORIE SUL COMODINO

La presentazione fiorentina inaugura le celebrazioni per il decimo anniversario dei Libri della Buonanotte, la collana editoriale edita da Minerva e curata dalla storica dell’arte Beatrice Buscaroli, nata con un’idea semplice e potente: trasformare il soggiorno in hotel in un’esperienza culturale.

Da dieci anni, infatti, gli ospiti delle strutture Duetorrihotels - di cui il Bernini Palace fa parte insieme al Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona e il Bristol Palace di Genova - trovano in camera un breve racconto d’autore, lasciato sul comodino come gesto di cura e attenzione. Non un semplice omaggio, ma un invito alla scoperta dell’anima più autentica della città attraverso storie meno note, patrimoni nascosti e momenti chiave dell’identità culturale del luogo.

Quest’anno è “La nascita della moda italiana. Firenze 1951” ad arricchire la collezione di brevi racconti da assaporare nel silenzio della notte, pensati come un gentile omaggio pronto a regalare una carezza prima del sonno.

Il volume firmato da Eva Desiderio ripercorre la storica sfilata organizzata da Giovanni Battista Giorgini nel 1951, evento che segnò l’atto di nascita del sistema moda italiano.

Attraverso uno stile elegante e documentato, l’autrice restituisce il clima di quegli anni: l’arrivo dei buyer americani, la visione imprenditoriale, la forza dell’artigianalità italiana e l’intuizione di trasformare la creatività in industria culturale. Non solo moda, ma diplomazia economica, costruzione di identità e affermazione di uno stile che avrebbe ridefinito il concetto stesso di lusso nel mondo.

La presentazione è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 all’Hotel Bernini Palace, alla presenza di Neri Fadigati - Presidente dell’Archivio Giorgini di Firenze e nipote di Giovanni Battista Giorgini - che dialogherà con l’autrice.

Questo evento - che si inserisce in un progetto di promozione territoriale che vede la collaborazione di Toscana Promozione Turistica e il supporto tecnico di Fondazione Destination Florence per l’organizzazione del press tour - è aperto al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione alla mail [email protected].

Durante la serata ci sarà il vernissage della mostra “La moda scolpita. Storie in marmo di Emir Kamis”, a cura di Federico Poletti.