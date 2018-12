La maglia tecnica della Firenze Marathon 2018

In programma domenica prossima 25 novembre

Tutti coloro che sono iscritti alla Asics Firenze Marathon ritireranno presso l’Expo alla Stazione Leopolda, aperto venerdì 23 e sabato 24 novembre dalle 9.30 alle 20 (ingresso gratuito per tutti) , il pacco gara con all’interno tra i vari prodotti anche la maglia ufficiale Asics.

Come lo scorso anno il capo, particolarmente indicato per gli allenamenti o da indossare sotto la canotta di gara in caso di competizione, sarà a maniche lunghe.Per il 2018 la scelta del colore della maglia è caduta sul rosso: 100% polyester elasticizzato, traforata (bird eyes mesh) per garantire maggior traspirazione con le grafiche eseguite con stampa transfer a caldo. La maglia riporta la descrizione dell’edizione dell’evento e un’immagine di Firenze ed è analoga rispetto alle altre Gold Marathon mondiali che hanno avuto nel 2018 Asics come main sponsor tecnico. Sono state realizzati da Asics anche modelli e misure specificatamente femminili.