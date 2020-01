La Lega: "Nardella debole sulla vicenda Sas”

Cocollini e Montelatici: “Il sindaco con i suoi annunci sta cercando soltanto di nascondere la sua debolezza sulla vicenda della SAS. Risponda piuttosto alle nostre domande”

“Come al solito il Sindaco Nardella non racconta la verità ai fiorentini, promettendo parcheggi gratis per tutti i residenti. Il suo annuncio, infatti, prevederebbe l’acquisto obbligatorio di un bollino al costo di 10 euro. E 10 euro non sono “gratis”. La sua comunicazione fuorviante e poco trasparente – sottolineano il vice presidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini ed il presidente della Commissione controllo Antonio Montelatici – non è certo per dimostrare di voler mantenere ciò che ha detto in campagna elettorale, ma cerca soltanto di nascondere la sua debolezza sulla vicenda della SAS. Al Sindaco rinnoviamo le domande che abbiamo posto lunedì in Consiglio Comunale: Perché il Consiglio d’Amministrazione da lui nominato non è stato in grado di controllare? Cosa intendeva il direttore generale quando ha pubblicamente ammesso che “i controlli erano impossibili”? Raimondo è o non è iscritto al suo partito e l’ha aiutato in campagna elettorale? La città attende ancora queste risposte! E noi continueremo comunque a porgliele – concludono i consiglieri delle Lega Salvini Firenze Cocollini e Montelatici – finché non avremo risposta, nel supremo interesse di Firenze e dei fiorentini”.