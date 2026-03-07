La guerra condiziona la 76ª Viareggio Cup: come cambiano i gironi

I depositi di petrolio negli stati del Golfo sono in fiamme. Le navi da guerra sono sotto attacco di droni e sottomarini. I missili sorvolano i confini. Gli italiani e gli occidentali stanno fuggendo dal Medio Oriente, o ci stanno provando. Luoghi di cui prima parlavamo come vacanza e sole - Dubai, Cipro, Turchia – sono ora oggetto di discussioni in termini di attacchi con droni. Nel frattempo, in Italia e soprattutto in Europa e Usa, c’è l’allerta terrorismo: cellule specifiche e lupi solitari potrebbero dar credito alla fatwa dei religiosi per vendicare la morte del leader iraniano supremo, l'ayatollah Ali Khamenei. L'economia globale è nel caos: rotte marittime determinanti per il trasporto di petrolio e gas rischiano interruzioni.

La chiusura improvvisa di ampie porzioni di spazio aereo in Medio Oriente, conseguenza diretta dell’escalation della guerra in Iran in corso, sta generando una delle più gravi interruzioni del traffico aereo degli ultimi decenni. Migliaia di voli sono stati cancellati, dirottati o riprogrammati, con ripercussioni immediate su centinaia di migliaia di viaggiatori in Europa, Asia e nei principali hub del Golfo. L’effetto domino sta paralizzando operazioni aeroportuali, coincidenze e intere catene logistiche. I venti di guerra che pericolosamente stanno turbando il vivere quotidiano in tutto il mondo si abbattono anche sulla 76ª Viareggio Cup.

Per problemi legati alla concessione dei visti di uscita dai rispettivi Paesi, quattro squadre — le nigeriane Rangers Enugu, Nexus Soccer Academy e Rbm Sports, oltre alla ghanese Koforidua — non potranno partecipare al torneo, al via lunedì 9 marzo.Il comitato organizzatore ha comunque provveduto a sostituirle inserendo tre formazioni italiane: la Vis Pesaro, inserita nel girone 2 con Fiorentina, Viareggio e One Touch; la Lucchese, nel girone 3 insieme a Sassuolo e Uyss New York (raggruppamento composto da tre squadre); e la Pistoiese, che giocherà nel girone 5 con Spezia, Magic Stars e Westchester United.