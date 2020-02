La grande risposta di Siena al banco farmaceutico: raccolti 3259 farmaci

La città del Palio si mostra, ancora, solidale. 26 farmacie operative su tutta la provincia, 12 realtà assistenziali del territorio coinvolte

CITTÀ E SOLIDARIETÀ — Siena c’è e, ancora una volta, da il suo contributo ad una causa importante: aiutare i più bisognosi. Tutta la provincia ha dimostrato una solidarietà non banale con dati che, rispetto all’anno scorso, hanno registrato un sostanziale miglioramento: 3259 farmaci raccolti in 26 farmacie diverse. Scusate se è poco!

Dati che, comunque, si allineano a quelli a livello nazionale con oltre 541.00 confezioni di medicinali che aiuteranno 473.00 bisognosi.

Appunto i volontari. Anche a loro si è rivolto Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

“Estendere la Raccolta a una settimana ha rappresentato uno sforzo notevole, ma ne è valsa la pena. Ringraziamo di cuore chi lo ha reso possibile: i cittadini che hanno donato un farmaco, i volontari del Banco e delle realtà assistenziali, i farmacisti e i farmacisti titolari che hanno ospitato la GRF nella propria farmacia. Un particolare ringraziamento va inoltre alle aziende e alle associazioni di categoria: è infatti grazie al loro importante contributo continuativo che il Banco Farmaceutico può donare farmaci tutto l’anno agli enti assistenziali per contrastare la povertà sanitaria in Italia”.

Durante la GRF (che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico, è durata una settimana, dal 4 al 10 febbraio) sono state raccolte oltre 541.000 confezioni di farmaci da banco, contro le 421.904 dello scorso anno (il 29% in più).

All’iniziativa hanno aderito 4.945 farmacie, 458 in più rispetto al 2019 (+10,21%). Sono stati coinvolti più di 22.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 720.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno nella Giornata di Raccolta del Farmaco. L’iniziativa si conferma in linea con la mission della farmacia di tutelare la salute della popolazione ricoprendo un ruolo sempre più attivo per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a partire dai più fragili e da quanti hanno crescenti difficoltà a curarsi per via della crisi economica. La farmacia continua ad essere un fondamentale punto di riferimento per la collettività su tutto il territorio attivandosi, nell’ambito della sperimentazione dei nuovi servizi, con grande impegno professionale e organizzativo per offrire importanti prestazioni sociosanitarie inerenti l’informazione, la prevenzione, l’aderenza alla terapia”, ha dichiarato Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale.

Appuntamento all’anno prossimo: Siena è già pronta.