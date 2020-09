La Firenze che rifiorisce

Sabato 26 settembre botteghe in festa nella San Lorenzo meno conosciuta

Firenze, 24 settembre - Dalle 15.00 alle 22.00 di sabato 26 settembre botteghe e negozi che si trovano fra via San Zanobi, via delle Ruote, via San Gallo e via Santa Reparata animeranno il quartiere con iniziative a tema floreale.

Un pomeriggio all’insegna della creatività e della voglia di rifiorire! É questo l’obiettivo di FLORENTIA, la festa organizzata da Tiche Synergia, in collaborazione con l’associazione Insieme per San Lorenzo e con il patrocinio di CNA Firenze, in programma sabato 26 settembre a partire dalle ore 15.00. Un’iniziativa che vuole essere un invito rivolto a tutti i fiorentini per andare alla scoperta di una parte del quartiere San Lorenzo poco conosciuta, dove ancora si conservano tradizioni autentiche e dove trovano casa laboratori ed esperienze che uniscono innovazione e artigianalità.

Le botteghe e i negozi protagonisti di FLORENTIA - concentrati fra via San Zanobi, via delle Ruote, via San Gallo e via Santa Reparata - si agghinderanno a festa e proporranno eventi musicali e performance artistiche. Ai visitatori il compito di andare a scoprire cosa hanno preparato per l’occasione artigiani e negozianti, scegliendo l’omaggio a tema floreale preferito tra quelli offerti (ognuno avrà a disposizione un coupon per il ritiro dell’ omaggio). FLORENTIA è un percorso che coinvolge i 5 sensi, tra creatività, musica, food e performance. Un programma di iniziative che vuole unire abitanti e commercianti nell’impegno a far fiorire le vie di una Firenze inedita.

Per partecipare all’evento basta arrivare al checkpoint in via San Zanobi 122r, presso spazio Tiche, ritirare la mappa di FLORENTIA e il coupon valido nei negozi aderenti e poi lasciarsi trasportare dalla musica e dai profumi lungo l’itinerario della festa.

Le attività aderenti all’iniziativa: Caffè Rainer, Art & fashion vintage & low cost, Trattoria Tiberio, Atelier San Gallo, tiche synergia, Rose Selavy, Il Vegetariano, tiche clothing, Dischi Fenice, Microfficina.

