La Fiorentina pareggia a Empoli

Ci si aspettava una pronta risposta dopo la sconfitta di Bologna. Ma questa risposta non c'è stata. Un inizio lento con scarsi attimi di brillantezza verso il trentesimo quando i viola hanno trovato il vantaggio con Beltran, Un vantaggio che la Fiorentina ha conservato a fatica sino al 12' della ripresa, quando è stata trafitta su rigore da Niang. Da allora una serie di generosi e confusionari tentativi che hanno mantenuto la gara su un pareggio, ampiamente meritato da due squadre che hanno messo in scena una partita davvero brutta. Un pari in trasferta potrebbe essere positivo se non certificasse ampiamente la non ripartenza di una Fiorentina che deve trovare la sua miglior condizione in vista dei prossimi difficili impegni di campionato che vedrà i viola affrontare squadre di alta classifica a partire da lunedì 26 febbraio quando al Franchi arriverà la Lazio di Sarri

La gara ha un avvio lento. I viola costruiscono con difficoltà, l'Empoli si affida alle ripartenze ma nessuna delle due squadre arriva al tiro. Poi alla mezzora la Fiorentina approfitta di un momento di inferiorità numerica dell’Empoli, dato dall’infortunio di Grassi, e trova la rete del vantaggio con un bel destro di Beltran che batte Caprile. L'argentino schierato in avanti conferma le doti di opportunista in area. I viola cominciano a giocare con maggior convinzione e ,sul finire del tempo, mancano di poco il raddoppio su un colpo di testa di Martinez Quarta che finisce fuori di poco

Nella ripresa l’Empoli cambia passo. Nicola cambia il reparto offensivo inserendo Niang e Cancellieri che, dopo dieci minuti dall’inizio della ripresa, trovano il pareggio Dopo un angolo della Fiorentina , Zurkowski fa ripartire Cancellieri che arriva indisturbato nell'area viola, dove è fermato fallosamente da Faraoni. Il rigore è netto. Batte Niang e trova il pari. La gara continua con molti duelli a centrocampo e con scarse finalizzazioni. L' Empoli si chiude, i viola attaccano con eccessiva lentezza. Non arrivano occasioni da gol. La partita si avvia verso un mediocre finale di partita che si accende nei minuti di recupero quando un'uscita sbagliata di Caprile favorisce una conclusione di Bonaventura che è respinta dalla difesa empolese.

Arriva un pareggio che, forse accontenta l’Empoli ma delude la Fiorentina e i suoi quattromila tifosi presenti al Castellani

Vincenzo Italiano ha dichiarato a DAZN : “Ogni partita giochiamo per i 3 punti, cercando di giocare meglio della partita precedente. Abbiamo approcciato bene, meglio rispetto ad altre trasferte. La disattenzione su quella ripartenza non ci permette di vincere la partita. Nella ripresa loro hanno cambiato qualcosa e sono stati più pericolosi, ma noi abbiamo avuto situazioni per raddoppiare. Rispetto ad altre trasferte molto meglio oggi”.

E a proposito del momento critico della squadra: . “Non dobbiamo cercare risposte, non siamo in difficoltà. Dobbiamo cercare di migliorare il nostro gioco, ogni tanto ci smarriamo. Il primo tempo è una risposta ad un periodo non bello dal punto di vista del palleggio, della supremazia. Abbiamo dormito sul gol, lavorato male in qualche situazione. Ma se non avessimo concesso quella situazione poteva finire diversamente. Abbiamo con oggi 3 punti in meno rispetto all’andata, girone fatto alla grande con tanti punti. Dobbiamo cercare di essere equilibrati, dal punto di vista del rendimento abili a riproporre quanto fatto all’andata. Il cammino è ancora lungo, mi tengo stretto quel primo tempo di oggi che mi è piaciuto tantissimo”.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (46’ Niang), Grassi (30’ Marin), Maleh (80’ Fazzini), Cacace (87’ Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (46’ Cancellieri). All. NicolaA disposizione: Perisan, Vertua; Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Bereszynski, Destro, Bastoni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (62’ Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (75’ Parisi); Mandragora, Duncan (62’ Arthur); Nico Gonzalez, Beltran, Sottil (72’ Ikoné); Belotti (72’ Bonaventura). All. ItalianoA disposizione: Martinelli, Vannucchi; Ranieri, Comuzzo, Maxime Lopez, Infantino, Barak, Nzola.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino (Bresmes-Mokhtar; Di Marco; La Penna/Abisso)MARCATORI: 30’ Beltran, 56’ (r) Niang

AMMONITI: Gyasi, Luperto, Biraghi, Zurkowski, Beltran