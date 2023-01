La Fiorentina ferma la Lazio e rischia di vincere

E' stata una buona risposta dopo le sconfitte contro Roma e Torino.La Fiorentina esce dall'Olimpico con un pari che sta stretto. I viola hanno giocato alla pari con la squadra di Sarri e hanno dominato per lunghi tratti della partita. E' solo un punto che muove una classifica mediocre, ma regala alla Fiorentina, che ha espresso un buon gioco, quella necessaria iniezione di autostima che permetterà alla squadra di affrontare con convinzione i prossimi impegni a partire dalla sfida di Coppa Italia mercoledì al Franchi contro il Torino. Da segnalare la buona prova di Saponara, di Bonaventura e di Gonzalez,autore di un bellissimo gol.

L'inizio gara vede una Lazio attendista con i viola che provano ad affondare con un lancio di Biraghi intercettato da Casale. La partita ha ritmi ancora bassi quando la fragile difesa della Fiorentina si fa sorprendere: angolo di Luis Alberto, pallone in area per Casale, che anticipa Ranieri e batte un Terracciano poco reattivo. E' l'ottavo minuto. La partita comincia in salita per i viola che provano subito a ripartire. Al 13' Barak anticipa Zaccagni e tira ma la sera esce alla sinistra di Provedel.

Al sedicesimo ci prova Nico Gonzalez ma il tiro è fuori di un soffio. I Viola sono aggressivi,la Lazio si difende bene e si affida alle ripartenze. Al venticinquesimo Luis Alberto manca clamorosamente. Al 27' un buon tiro di Jovic è parato da Provedel.E' una Fiorentina volitiva e determinata,fa un buon lavoro a centrocampo ma manca ancora di concretezza in avanti. Al 36' Gonzalez da buona posizione tira alto sulla traversa. Sul finire del tempo arriva anche una grande occasione per la Lazio con Pedro che dal limite dell'area manda alto.

In avvio di ripresa, Italiano toglie Kouamè per Saponara. Bonaventura e Saponara tentano di sorprendere Provedel. I viola appaiono determinati,alzano il ritmo e trovano il pari al quarto minuto. Nico Gonzalez scambia due volte con Bonaventura e infila l’incrocio dei pali a destra di Provedel. Un eurogol che premia i viola e infrange la logica attendista degli uomini di Sarri.

I viola galvanizzati dal gol insistono e ci provano al tredicesimo con Nico Gonzalez che servito da Bonaventura prova un tiro a rientrare che finisce alto.

Due minuti dopo è la Lazio a rendersi pericolosa con Felipe Anderson che calcia a lato di poco. Al 21′ Jovic ci prova con un colpo di testa ma Provedel si salva deviando. Saponara cade in area, toccato da Hysaj, ma l’arbitro ammonisce il viola per simulazione.

La Lazio schiera Immobile e Lazzari.Italiano risponde togliendo Bonaventura e Nico Gonzalez per Mandragora e Ikonè. La Lazio spinge forte,ma la Fiorentina reagisce: al 36′ Mandragora, dopo una buona azione dei viola, tira in porta, ma non sorprende Provedel .Italiano effettua gli ultimi cambi. Entrano Igor e Cabral al posto di Ranieri e Jovic. La Lazio prova a vincere .Ci prova un paio di volte con Immobile ma il talentuoso attaccante della Nazionale manda la sfera alta. Negli ultimi minuti di gara e nel recupero è la Fiorentina ad avere le migliori occasioni. Al 49' Saponara costringe il portiere laziale a un grande intervento. Poi all'ultimo minuto Milenkovic avrebbe la palla vincente ma la sfera colpisce la traversa e sancisce un pari che per i viola appare immeritato in virtù di quanto visto soprattutto nel secondo tempo. Comunque una buona gara che fa sperare una pronta uscita dei viola dalla mediocrità di gioco delle ultime settimane.

LAZIO-FIORENTINA 1-1

MARCATORI: 8' Casale (L), 49' Gonzalez (F)

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la partita: “Si è vista un’altra Fiorentina, abbiamo cercato di metterla subito a posto con Nico che da quella mattonella è nelle sue caratteristiche. Il pareggio è meritatissimo, alla fine potevamo anche gioire con Milenkovic, ma intanto abbiamo alzato la qualità della prestazione.

Abbiamo sporcato 2-3 palloni negli ultimi 25 metri e poi nella rifinitura potevamo essere più precisi e cattivi per fare male. Nel secondo dovevamo accelerare per rischiare qualcosa. A parte il risultato abbiamo ritrovato quella qualità e abbiamo fatto rivedere a lunghi tratti quello che facevamo in passato. Abbiamo inserito giocatori importanti, Ikone nelle ultime sei partite ha giocato sempre.Ora possiamo mettere qualche freccia anche a partita in corso. Brekalo ci darà l’opportunità di variare. Ho ritrovato lo spirito dei ragazzi dopo due sconfitte, ora ripartiamo da qui che è stata una prestazione di alto livello”.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (71' Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (63' Marcos Antonio), Luis Alberto (63' Vecino); Pedro (71' Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri (85' Igor), Biraghi; Bonaventura (74' Mandragora), Amrabat, Barak; Gonzalez (74' Ikoné), Jovic (85' Cabral), Kouame (46' Saponara). All. Italiano

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Kouamé (F), Zaccagni (L), Saponara (F), Amrabat (F), Immobile (L)