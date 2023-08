La Festa della Rificolona a Greve in Chianti

Greve in Chianti, 31 agosto 2023. “Ona, ona, ona ma che bella rificolona”. Sono note fin dal Seicento le rime della celebre filastrocca che i giovani fiorentini, animati da uno spirito goliardico e giocoso, erano soliti intonare per sbeffeggiare i contadini e le loro donne arrivati in città dalla campagna per venerare la Vergine Maria, in occasione della Natività che ricorre il 7 settembre. Per illuminare il percorso del viaggio che avveniva nottetempo, alla vigilia della Natività, i pellegrini utilizzavano lumi di carta appesi a dei bastoni con i quali raggiungevano la destinazione religiosa: la Basilica di Santissima Annunziata dove poi si sarebbero soffermati e avrebbero bivaccato per tutta la notte in attesa delle celebrazioni del giorno successivo.

Le luci colorate delle lanterne e gli atteggiamenti scherzosi nei confronti delle contadine, chiamate in modo sferzante ‘fierucolone’ ad indicare lo scarso gusto, goffo e grossolano, con cui erano abbigliate, hanno consolidato una tradizione che è traghettata fino ai giorni nostri entrando a far parte del patrimonio di identità e folclore della Toscana, simbolo di schiettezza e semplicità. Intorno a questa festa il Comune di Greve in Chianti ha costruito una festa rivolta alle bambine e ai bambini del territorio, protagonisti e destinatari di un laboratorio artigianale finalizzato alla creazione di lanterne realizzate con la cartapesta.

L'attività laboratoriale si terrà dal 4 al 6 settembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso il giardino di Sant'Anna per la realizzazione di lanterne sperimentando varie tecniche e materiali. I coloratissimi manufatti dei bambini sfileranno poi sulla Passerella delle Rificolone con i loro autori e le loro autrici il 6 settembre alle ore 21:15 in piazza Angelo Vassallo. L'evento è curato da La Tarumba e sarà arricchito dalle canzoni in libertà intonate da Cinzia Re. Alle rificolone più belle e originali, valutate da una commissione di giurati speciali, saranno assegnati premi e piccoli doni.

Il tema scelto dall'Associazione La Tarumba, quale filo conduttore di questa edizione, è quello della luce che prenderà vita artisticamente con le performances dei trampolieri e le realizzazioni artistiche dei più piccoli. "È una bella festa alla quale invitiamo tutte le famiglie a partecipare - dichiara l'assessore Giulio Saturnini - che si compone di un laboratorio, dunque l'opportunità offerta ai più piccoli di esprimersi ed imparare a realizzare oggetti in cartapesta, e di un concorso con annesso defilé in cui gli artigiani e le artigiane in erba potranno esibire i loro lavori per le vie del paese”.

Il ritrovo è alle ore 21 in piazzetta Santa Croce dalla quale partirà la sfilata verso piazza Vassallo.

.....La mia l'è co' fiocchi

e la tua l'è co' pidocchi.

E l'è più bella la mia

di quella della zia".