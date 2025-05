La farmacia comunale 22 concessa a titolo gratuito dal Comune

“Una semplice domanda, quella contenuta nel mio question time: perché la Farmacia 22 è stata ceduta in gestione a 0 euro per il Comune alla propria partecipata Farmacie Comunali? Dall’assessore Paulesu che mi ha risposto in aula la risposta non è arrivata: resta nascosta dietro una fitta cortina di disciplinari e regolamenti. Eppure, dopo l’audizione in commissione controllo, il fatto che il presidente di Farmacie Comunali Massimo Mercati abbia ammesso di aver finanziato le campagne elettorali di Giani, Nardella e Funaro era emerso con chiarezza. Leggeremo con attenzione in forma scritta la cavillosa risposta dell’assessore, prendendo atto che per adesso la vicenda resta avvolta nella nebbia” dichiara il coordinatore di Gruppo misto-Noi Moderati Luca Santarelli.

“La strumentalizzazione politica di qualsiasi atto senza alcuna motivazione è diventato lo sport preferito di un’opposizione che non ha una visione di città. Un ennesimo capitolo è andato in scena oggi con il consigliere Santarelli che allude a connessioni inesistenti. La concessione della farmacia 22, che da una gestione privata passa al pubblico, risale al 2021, ben prima dunque dell’ultima campagna elettorale. La ratio di questo passaggio sta nel fatto che le farmacie comunali offrono gratuitamente servizi pubblici aggiuntivi a tutti i cittadini rispetto ai gestori privati e per la stessa ragione è dunque stato rinnovata la concessione.

Ultimo ma non ultimo i rapporti tra il concessionario AFAM farmacie fiorentine e il Comune di Firenze sono regolati da un contratto di servizio che risale addirittura al 2001. Stabilire ulteriori connessioni non ha evidentemente alcun senso, è chiaro che siamo in presenza dell'ennesima strumentalizzazione con le gambe corte” Così Enrico Conti, consigliere comunale PD, risponde al consigliere Santarelli.