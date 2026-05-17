La cucina nelle ville storiche di Firenze

Sulle colline che abbracciano Firenze, dove i profumi dei giardini storici come Boboli si fondono con la vista mozzafiato di Piazzale Michelangelo, si sta consumando una rivoluzione silenziosa. Per lungo tempo, abbiamo considerato le dimore storiche fiorentine come magnifici monumenti cristallizzati nel tempo, custodi di una gloria passata. Oggi, però, queste architetture secolari si stanno trasformando in laboratori d'avanguardia gastronomica. Luoghi d'eccezione come Villa Cora e Villa Agape non sono più solo cornici di prestigio, ma i palcoscenici dove il rispetto per la storia incontra un'audace sperimentazione culinaria, ridefinendo il concetto stesso di ospitalità toscana.

La vera modernità di una cucina si misura oggi dalla sua capacità di essere inclusiva senza rinunciare alla raffinatezza. Lo Chef Mattia Nesi a Villa Cora e il Ristorante La Duchessa a Villa Agape hanno compiuto una scelta coraggiosa: elevare la proposta vegetale a cuore pulsante dell'offerta gourmet. Nel nuovo menù de Le Bistrot, spicca il fusillone vegano, dove il vibrante contrasto cromatico dei peperoni rossi incontra la croccantezza della mandorla tostata e la freschezza di un'emulsione al basilico. Anche a Villa Agape, il brunch domenicale si evolve in un percorso tematico curatissimo, dove l'opzione vegana dialoga alla pari con le proposte di mare e terra, segnando un distacco consapevole dal mito della bistecca per abbracciare un’inclusività gourmet.

A Villa Agape, la tradizione non è una reliquia, ma una materia viva da reinterpretare con aristocratica audacia. L'esempio più affascinante è il format "Finger Agape", l’aperitivo del venerdì ospitato nel parco voluto dalla Duchessa d'Aosta. Qui, l’anima proletaria del lampredotto, racchiusa in un tortello fritto dalla consistenza croccante, viene nobilitata e servita su porcellane finissime tra siepi all'italiana. Accanto a creazioni come il baccalà mantecato con limone caramellato, il sapore verace della strada incontra la grazia del '500, creando un contrasto sofisticato dove il "povero" si trasforma in un'esperienza di lusso sensoriale.

La tecnica dello Chef Mattia Nesi a Le Bistrot si distingue per una costruzione del gusto che cerca profondità inaspettate attraverso accostamenti tecnici precisi. Il nasello marinato al miso è un capolavoro di equilibrio: la tessitura setosa del pesce si arricchisce della profondità umami della fermentazione, esaltata da un brodo leggero che fonde sapientemente mare e terra. Questa ricerca prosegue nel risotto con crema di scarola, dove la sapidità delle vongole e un gel al sapore di mare donano una "nuova vita" alla materia prima locale. Non è un vezzo esotico, ma un'alchimia necessaria per dare una dimensione cosmopolita ai sapori del territorio.

Le ville storiche stanno abbattendo le barriere del "lusso inaccessibile" per aprirsi alla città con formati che celebrano il valore del tempo. Villa Cora invita a scoprire il suo brunch domenicale, mentre Villa Agape propone tra maggio e luglio i suoi aperitivi al tramonto (dalle 18:00 alle 21:30) tra piante rare e scorci panoramici. Il brunch de La Duchessa diventa un vero viaggio gastronomico: dal pancake salato con salmone affumicato al baccalà in tempura, ogni assaggio è pensato per chi vuole rallentare. Sono occasioni per riscoprire il piacere della condivisione in un ambiente informale ma curatissimo, dove la bellezza architettonica torna a essere uno spazio di vita vissuta.

L'evoluzione gastronomica proposta da realtà come Place of Charme e Villa Cora suggerisce che il futuro dell'ospitalità fiorentina risieda in un equilibrio perfetto: il rigore tecnico moderno applicato a un patrimonio storico ineguagliabile. Questa sintesi tra stagionalità, rispetto per la materia prima e contesti architettonici unici definisce un nuovo standard del lusso autentico.