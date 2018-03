La Compagnia di Monsanto al Teatro Moderno di Tavarnuzze

Sabato 3 marzo alle ore 21.00 va in scena la commedia musicale Un Matrimonio coi Fiocchi al Teatro Moderno di Tavarnuzze, presso il circolo ARCI di via Gramsci 5, il Grande Vernacolo con la rassegna Teatro dell'8!

Dopo il doppio sold out dello scorso ottobre, la Compagnia di Monsanto porta in scena, all’interno della rassegna il Teatro dell'8 al Teatro Moderno di Tavarnuzze presso il circolo ARCI, la commedia musicale Un matrimonio coi Fiocchi scritta da Paolo Lazzerini.

Pensate a un padre e al periodo più difficile della sua vita: il matrimonio di sua figlia. Pensate ai suoi tentativi per abbassare il budget della festa ed a una guerra intestina, in famiglia, con l’agguerrita governante. Pensate anche ad alcuni terzi incomodi, che proveranno in ogni modo a rovinare il giorno più importante di Cinzia e Romeo, i due protagonisti di Un matrimonio coi Fiocchi. Tre atti di risate, fraintendimenti e delusioni, ma anche di amore ed emozione in scena sabato 3 marzo alle ore 21.00.

Una commedia di equivoci e piani magistralmente architettati che unisce la grande tradizione del vernacolo fiorentino al musical moderno in cui gli attori, non professionisti, recitano divertendosi e facendo divertire. E cantano, con voci che di amatoriale hanno ben poco i brani inediti scritti da Antonio Cocchi, Irene Gonnelli, Giulio Barlucchi e Paolo Lazzerini e suonati da Antonio e Vittorio Cocchi, Lorenzo Falorni e Niccolò Nencini, registrati e missati da Matteo d’Alessandro. Quattro le ballerine che comporranno il corpo di ballo prese in prestito dalla scuola Sinfonia della Danza di Poggibonsi.

Le scenografie hanno visto nascere delle collaborazioni d’eccezione, con Raffaele Del Savio, scenografo che per anni ha curato gli allestimenti di importanti teatri nazionale, uno tra tanti Il Comunale di Firenze e con il pittore senese Renzo Regoli.

Un matrimonio coi Fiocchi, una commedia musicale da vedere e ascoltare per trascorrere due ore di allegria, facendosi raccontare la storia di una famiglia tutto fuor che normale.

Per info e prenotazioni: 331 1177349 - cdptavarnuzze@virgilio.it

Rassegna Teatro dell’8

Teatro Moderno presso Circolo ARCI Tavarnuzze in Via Gramsci, 5

www.compagniadimonsanto.it