VoglioUnPianetaCosì: la campagna social

Parlamento Europeo in difesa dell'ambiente

I mesi particolari, difficili, che abbiamo vissuto e che viviamo ancora non hanno fatto altro che ricordarci di come anche la stessa emergenza da Covid19 sia strettamente legata a quella ambientale.

Prima che iniziasse il lock down, in milioni eravamo in piazza, organizzavamo convegni ed iniziative di ogni tipo per portare l’attenzione su quello che è IL problema dei nostri giorni: la crisi climatica. Con la crisi sanitaria, le priorità nel dibattito pubblico si sono ridimensionate ma adesso è giunto il momento di tornare a farci sentire.

Proprio per questo motivo il Parlamento europeo ha pensato di lanciare la campagna social #VoglioUnPianetaCosì. Grazie al coinvolgimento di attivisti, imprenditori e testimonial del mondo dello spettacolo e del web che hanno deciso di metterci la faccia, il PE può così diffondere un’idea di mondo diverso. Un mondo in cui le energie rinnovabili sono la norma, in cui la plastica monouso è bandita e il riciclo è cool.

Alessandro Gassman, Bianca Balti, Lorenzo Baglioni, Klaus-Tudor Laurini (in arte Klaus), Eugenio in via di gioia, Mario Tozzi, Licia Colò: sono solo alcuni dei nomi di chi ha deciso di unirsi a questa campagna in difesa del nostro pianeta. Avremo modo di seguirli, nel corso di tutta l’estate, e riflettere insieme sul ruolo che ha la lotta al cambiamento climatico nella nostra società, di spreco alimentare, di tutela della biodiversità ma anche di utilizzo della plastica.

E nel fare ciò, non mancheranno certo le buone pratiche da condividere. La campagna racconterà anche di start up e imprenditori che hanno fatto della salvaguardia dell'ambiente il loro tratto distintivo (Too Good To Go, contro lo spreco alimentare; Vaia, filiera solidale che da alberi abbattuti dal maltempo crea prodotti i cui proventi sono usati per ripiantare altri alberi).

#VoglioUnPianetaCosì è una campagna aperta a tutti e che ha bisogno del contributo di tutti, anche del tuo. Se anche tu ti senti di partecipare, registra un video, postalo sul tuo profilo social con l’hashtag #VoglioUnPianetaCosì e tagga le pagine del Parlamento europeo in Italia

Facebook @PEItalia

Twitter @PE_Italia

e Instagram @PE_Italia

Ricordiamoci che questa campagna si inserisce in una strategia complessiva molto più ampia: l’Unione europea è infatti in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e si è posta l’obiettivo della neutralità climatica (l’azzeramento dell’emissione di CO2) entro il 2050 con il suo piano per la riconversione in senso verde dell’economia, l’EU Green Deal. La lotta all’inquinamento e il Green Deal europeo intendono infatti indirizzare la ripresa e lo sviluppo di una nuova forma di economia, innovativa e sostenibile.