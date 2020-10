'La Bonne épouse', di Provost apre la XII edizione di France Odeon

Venerdì 29 ottobre a La Compagnia. La protagonista Juliette Binoche in collegamento Skype

Si apre all'insegna della commedia la XII edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo di Firenze, diretto da Francesco Ranieri Martinotti, che si tiene al cinema La Compagnia e all'Institut Français Firenze, dal 29 ottobre a 1° novembre. Il film d'apertura, il 29 ottobre è La Bonne épouse, di Martin Provost, con la star Juliette Binoche, protagonista insieme a Yolande Moreau e Noémie Lvovsky. Saranno due le proiezioni inaugurali alla presenza del regista, alle 18.45, dopo gli interventi istituzionali e alle 22.00, per compensare la riduzione della capienza della sala, dovuta alle norme di sicurezza sanitaria.

La “buona sposa” nel film è Paulette Van Der Beck, che insegna alle donne, in una scuola privata dell’Alsazia più conservatrice, a piegarsi ai doveri coniugali e a diventare gli angeli del focolare. Ma le sue certezze vacillano: quando il vento di libertà del maggio '68 soffierà, la sposa modello si trasformerà in una donna libera. A presentare il film in sala, insieme a Francesco Ranieri Martinotti, al presidente del festival, Enrico Castaldi ci sarà il regista Martin Provost, il distributore italiano del film Stefano Jacono, mentre la star francese Juliette Binoche sarà in collegamento con la sala cinematografica via Skype.